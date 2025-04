Xbox to go: ASUS und Microsoft teasern Handheld mit mehr Power und Akku an

Es sieht so aus, als wäre die Xbox bald nicht nur auf dem Fernseher oder PC spielbar. Microsoft hat die Gerüchteküche in den letuten Monaten ordentlich zum Brodeln gebracht, indem sie einen gemeinsamen Handheld-PC angeteasert haben – und die Xbox ist natürlich mit dabei. Auf den ersten Blick klingt das wie ein Traum für Xbox-Fans, die nicht immer am Bildschirm gefesselt sein möchten. Doch was steckt hinter dem mysteriösen „Project Kennan“, das in Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Tech-Giganten und dem taiwanesischen Hardware-Schmied entsteht?

Das Handheld-Projekt: Ein Xbox-PC für unterwegs

Vor einigen Tagen gab es die ersten Anzeichen, dass Microsoft auf dem Weg ist, endlich den Schritt in die tragbare Welt der Konsolen zu wagen. Bisher waren Xbox-Games nur auf der Konsole selbst oder über Streaming-Dienste wie xCloud spielbar – aber mit einem Handheld-PC soll jetzt eine neue Ära eingeläutet werden. ASUS, bekannt für seine leistungsstarken Gaming-Laptops und PCs, scheint der perfekte Partner zu sein. Und tatsächlich: das jetzt veröffentlichte Teaser-Video von ASUS auf X spricht Bände.

Es zeigt nicht nur ein Bild von einem neuen ROG Ally-Modell, sondern spricht auch von „längerer Durchhaltefähigkeit“, „mehr Geschwindigkeit“ und „mehr Kapazität“. Das alles klingt nach einem massiven Update für die bereits erfolgreiche ROG Ally-Reihe, die aktuell in der zweiten Generation unterwegs ist und mit dem Steam Deck um die Gunst der Handheld-Gamer kämpft. Doch der wahre Clou: Dieser Handheld-PC könnte die gesamte Xbox-Bibliothek in die Hände der Spieler bringen. Alle Spiele – ob neu oder alt – könnten auf diesem neuen Gerät laufen, das voraussichtlich mit der Xbox-Plattform kompatibel sein wird.

Worauf können sich Spieler freuen?

Der Teaser lässt darauf schließen, dass „Project Kennan“ ein Gerät wird, das nicht nur in Sachen Leistung, sondern auch in Sachen Design und Akkulaufzeit neue Maßstäbe setzen könnte. Microsoft und ASUS erwähnen explizit Verbesserungen bei der Geschwindigkeit und Kapazität, was auf eine bedeutende Steigerung der Hardware-Leistung hindeutet. Ein leistungsstarker Prozessor, mehr RAM und natürlich ein größeres Akku – alles entscheidende Elemente für ein Gerät, das als „Portable Xbox“ durchgeht.

Was das Design betrifft, könnte das neue Handheld dem ROG Ally X ähneln. Die typischen, leicht versetzt angeordneten Analog-Sticks und die LED-beleuchteten Tasten dürften wieder mit an Bord sein, allerdings vielleicht in einer noch schickeren, frischeren Version.

Wann und zu welchem Preis?

Wie bei den meisten Teasern lassen sich die Partner noch nicht in die Karten schauen. Die genaue Markteinführung und der Preis bleiben daher unklar. Fans der Xbox könnten sich auf ein Gerät freuen, das nicht nur die Spielewelt revolutioniert, sondern auch das Gaming-Erlebnis überall und jederzeit verfügbar macht.

Es bleibt abzuwarten, wie Microsoft und ASUS das Handheld-Projekt weiterentwickeln werden. Doch der erste Schritt ist getan, und der Blick auf die nächsten Monate verspricht spannende Neuigkeiten für Handheld-Gamer und Xbox-Fans gleichermaßen.