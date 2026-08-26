Xbox trifft IKEA: Die stylische YXSTABY-Kollektion verzichtet komplett auf RGB-Bling-Bling

Neun neue Möbelstücke bringen Konsolen-Design direkt in dein Wohnzimmer, ohne wie eine schrille E-Sport-Arena auszusehen. Microsoft und IKEA setzen auf schlichte Filz-Möbel, Rollen und dezente Easter Eggs für Gamer.

Schluss mit kantigen Plastikmonstern und Neonschläuchen im Wohnzimmer. Die YXSTABY-Reihe geht einen vollkommen anderen Weg als die typischen Hardware-Hersteller. Filztüren, helle Holzoptik, klare Kanten. Die Technik verschwindet unauffällig, die Funktion bleibt.

Wohnzimmer statt Gaming-Höhle

Ein TV-Möbel auf Rollen für knapp 100 EUR bringt endlich Ordnung ins Kabelchaos hinter der Konsole. Das rollbare Beistelltisch-System versteckt die Ladeelektronik hinter schlichtem Filz. Das sieht sauber aus. Funktioniert einfach.

Gamer erkennen die Details trotzdem sofort. Der Hocker ist dem Xbox-Joystick nachempfunden. Kissen und Edelstahltablett kommen in Form des D-Pads. Kein auffälliges Xbox-Grün an jeder Ecke, sondern dezente Formensprache. Praktisch ist auch der Sessel für 99,95 EUR mit eigenem Staufach unter der Sitzfläche. Controller rein, Ordnung wiederhergestellt.

Einfach den Controller auf den Tisch knallen war gestern. Die YXSTABY D-Pad-Ablage holt das ikonische Steuerkreuz als Edelstahl-Schale für knapp 15 Euro direkt in dein Wohnzimmer.

Das D-Pad als Tisch-Deko-Highlight

Kein Plastikkram, sondern massiver Edelstahl. IKEA und Xbox gießen die klassische Steuerkreuz-Optik in eine 33 Zentimeter große Schale, die deine Drinks, Snacks oder eben das ruhende Gamepad hält. Die Symbolik sitzt auf den Punkt. Jeder Zocker sieht sofort, was gemeint ist, während Nicht-Gamer einfach nur ein futuristisches Designerstück auf dem Tisch vermuten. Punkt.

Für 14,99 EUR ist das Teil ein extrem günstiges Zubehör für das persönliche Setup. Aber Achtung beim Lieferstatus. Der Online-Bestand schwankt aktuell stark und verrät bei vielen Märkten noch keine festen Lieferzeiten. Wer das Teil haben will, muss die Bestände im Warenkorb genau im Auge behalten.

Verstauen statt Protzen

Die Preisgestaltung bleibt erstaunlich bodenständig. Vom Controller-Schaukasten für 19,99 EUR bis zum Beistelltisch für 129 EUR bedient die Serie ein günstiges Segment.

Kleinkram & Deko (Unter 20 Euro)

Verspiegelte Display-Box (12,99 €): Setzt Controller, Figuren und Sammlerstücke in Szene.

Setzt Controller, Figuren und Sammlerstücke in Szene. D-Pad-Serviertablett (14,99 €): Edelstahl-Tablett in der Form des Xbox-Steuerkreuzes.

Edelstahl-Tablett in der Form des Xbox-Steuerkreuzes. D-Pad-Kissen (14,99 €): Weiches Kissen mit der prägnanten D-Pad-Optik.

Zubehör & Hardware-Ordnung (20 bis 40 Euro)

Toolbox (24,99 €): Verstaut Controller und Kabel. Der Deckel dient gleichzeitig als Laptophalterung.

Verstaut Controller und Kabel. Der Deckel dient gleichzeitig als Laptophalterung. Monitorständer (29,99 €): Bringt den Bildschirm auf Augenhöhe und schafft Platz auf dem Schreibtisch.

Bringt den Bildschirm auf Augenhöhe und schafft Platz auf dem Schreibtisch. Thumbstick-Hocker (39,99 €): Ergonomisches Sitzmöbel im Analog-Stick-Design, das sich beim Draufsitzen leicht mitneigt.

Möbel & Setups (Ab 80 Euro)

Gaming Sessel (79,99 €): Kompakter Sessel mit waschbarem Bezug und eigener Controller-Halterung.

Kompakter Sessel mit waschbarem Bezug und eigener Controller-Halterung. Beistelltisch auf Rollen (99,99 €): Flexibler Tisch mit extra Stauraum für Kabel und Zubehör.

Flexibler Tisch mit extra Stauraum für Kabel und Zubehör. Mobiler TV-Ständer (99,99 €): Rollbares TV-Möbel, um die Konsole nach der Session einfach aus dem Sichtfeld zu schieben.

IKEA trifft damit genau den Nerv all jener, die ihr Wohnzimmer nicht für ein schwarzes Gaming-Setup opfern wollen. Gaming gehört längst in die Mitte der Gesellschaft. Das Mobiliar zog bisher nur selten nach.

Durchdachtes Design für einen echten Alltagskonflikt. Wer schlichte Einrichtungen mag und seine Konsole trotzdem ordentlich unterbringen will, bekommt hier sehr gute Optionen zum fairen Preis. Ein starkes Statement gegen klobiges Gaming-Design.

Passt die YXSTABY-Kollektion in euer Wohnzimmer oder muss ein Gaming-Setup für euch zwingend nach Hardware und RGB aussehen?