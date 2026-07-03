Xbox und das Disc-Sterben: Wenn das Marketing die Realität einholen will

Microsoft wollte den Spielern die freie Wahl beim Spielekauf vorgaukeln, während im Hintergrund das Ende des Disc-Laufwerks vorbereitet wurde.

Eine unveröffentlichte Xbox-Werbebotschaft aus dem frühen Jahr 2025 zeigt, wie austauschbar Marketing-Phrasen sind, sobald die Produktionskosten gegen den Verbraucherwillen aufgewogen werden.

Der Inhalt des gestrichenen Werbespots

Die Werbeabteilung von Microsoft konzipierte Anfang 2025 einen exakt 42 Sekunden langen Clip, der die Vor- und Nachteile von physischen Datenträgern und digitalen Downloads gegenüberstellen sollte. Das enthüllte der bekannte Leaker billbil-kun.

Der Spot warb mit den klassischen Argumenten für die Disc: Eigentum am Spiel, der Zugang zu Collector’s Editions sowie das Verleihen im Freundeskreis. Auf der digitalen Seite standen die Vorab-Installation, der schnelle Spielwechsel und exklusive Store-Editionen.

Das Video endete mit der offenen Frage, welche Variante die Kunden bevorzugen. Ausgestrahlt wurde der Clip nie. Er verschwand im Archiv.

Der unaufhaltsame Übergang zur rein digitalen Distribution

Das Timing für das Auftauchen dieser Werbe-Leiche könnte kaum schlechter sein. Der Markt bewegt sich kompromisslos in Richtung digitaler Monopole. Sony hat das Ende der physischen PlayStation-Discs bereits für Januar 2028 angekündigt. Microsoft zieht nach. Die kommende Konsolengeneration unter dem Codenamen Xbox Project Helix wird nach aktuellen Informationen standardmäßig ohne optisches Laufwerk ausgeliefert.

Die Industrie schafft die physische Wahlmöglichkeit ab, während sie vor Kurzem noch darüber philosophieren wollte. Um den Übergang abzufedern, testet Microsoft derzeit eine „Disc-to-Digital“-Funktion. Über eine Hardware-ID im Presswerk sollen Xbox One- und Xbox Series X-Discs ausgelesen und in eine digitale Lizenz für das Microsoft-Konto umgewandelt werden. Der Haken: Ältere Generationen wie die Xbox 360 oder frühe Xbox-One-Batches bleiben aufgrund fehlender Hardware-Kennungen außen vor. Die Abwärtskompatibilität schrumpft.

Der verworfene Spot beweist, dass Kundenbefragungen im modernen Marketing reine Beruhigungspillen sind. Niemand will die Meinung der Spieler hören, wenn die Cloud-Infrastruktur und der Verzicht auf Laufwerke die Gewinnmargen erhöhen. Wer in Zukunft alte Discs spielen will, behält seine aktuelle Hardware oder ist auf den guten Willen unvollständiger Lizenz-Konvertierungen angewiesen. Der Rest ist PR-Nebel.