Xbox verliert weiter an Boden – Hardwareverkäufe brechen um 29 % ein

Microsofts aktuelle Quartalszahlen zeichnen ein gemischtes Bild. Während das Unternehmen insgesamt solide Gewinne einfährt, sieht es bei Xbox weniger rosig aus. Laut dem Finanzbericht für das erste Quartal des Fiskaljahres 2026 gingen die Hardwareverkäufe um satte 29 % zurück, ein Minus von rund 113 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich.

Im Detail bedeutet das: Xbox erwirtschaftete 5,508 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 5,621 Milliarden im Vorjahr, ein Rückgang um etwa 2 % im Gaming-Segment. Zwar stieg der Umsatz mit Inhalten und Services leicht um 1 %, doch das konnte den deutlichen Hardwareverlust nicht ausgleichen.

„Xbox-Hardware-Umsätze sind aufgrund geringerer Verkaufszahlen um 29 % gesunken“, heißt es im Statement. Man verweist auf „Wachstum bei Game Pass und Third-Party-Inhalten“, allerdings sei der Zuwachs durch „rückläufige First-Party-Verkäufe“ teilweise neutralisiert worden.

Zwischen Game-Pass-Preiserhöhung und Imagefrage

Der Rückgang kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst vor wenigen Wochen sorgte Microsoft mit einer Preiserhöhung des Game Pass für Unmut, eine Entscheidung, die offenbar nicht gerade das Vertrauen der Kundschaft gestärkt hat. Auch der Rückzug aus dem stationären Handel bei Händlern wie Costco wirft Fragen auf, ob das Xbox-Geschäft strategisch richtig aufgestellt ist.

Dabei hat Xbox mit Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2 zuletzt durchaus Achtungserfolge erzielt. Doch offenbar reicht das nicht, um den Abwärtstrend zu stoppen. Für viele Beobachter ist der aktuelle Rückgang ein weiteres Indiz dafür, dass Microsoft zunehmend auf Service-Strategien statt auf Hardware setzt, mit allen Konsequenzen für die Wahrnehmung der Marke.

Was bedeutet das für Spieler und die Branche?

Während Microsofts Gesamtzahlen stabil bleiben – der operative Gewinn stieg um 24 % auf 38 Milliarden US-Dollar – zeigt sich einmal mehr, dass der Xbox-Bereich in dieser Bilanz längst nicht mehr der Wachstumstreiber ist. Für Spieler heißt das vor allem, dass sich Microsoft künftig noch stärker auf plattfomübergreifende Veröffentlichungen konzentrieren wird.

Dass etwa Halo: Campaign Evolved auch für PlayStation erscheint, wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, heute passt es in die neue, breiter aufgestellte Strategie. 2026 will Xbox mit Forza Horizon 6, Clockwork Revolution und Fable wieder punkten. Doch ob das reicht, um die Marke wieder auf Kurs zu bringen, bleibt abzuwarten.

Kurzfristig sieht es für Xbox durchwachsen aus, langfristig könnte sich die Service-Strategie aber auszahlen, vorausgesetzt, Microsoft findet die Balance zwischen Plattformoffenheit und Markenidentität. Die Zahlen jedenfalls zeigen: Das Rennen um die Wohnzimmer hat sich verändert, und Xbox muss jetzt liefern.