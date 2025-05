Xbox vor dem Aus? Insider sieht letzte Konsolengeneration am Horizont

Es war einmal ein grüner Riese namens Xbox, der Seite an Seite mit PlayStation und Nintendo um die Krone des Konsolenmarktes kämpfte. Doch während Sony weiter auf Exklusivtitel und Hardware setzt und Nintendo in seiner eigenen Welt lebt, vollzieht Xbox seit einigen Jahren einen radikalen Wandel – einen, der möglicherweise in die völlige Abkehr von Konsolen münden könnte.

Der stille Rückzug: Vom Konsolenhersteller zum Software-Giganten

Was früher als Kampfansage galt – eigene Studios, eigene Exklusivtitel, eigene Hardware – weicht bei Xbox zunehmend einem pragmatischen Modell: Spiele sollen überall spielbar sein. Mit Titeln wie Hi-Fi Rush, Grounded oder dem einstigen Xbox-Aushängeschild Sea of Thieves, das inzwischen auch auf der PlayStation 5 Segel setzt, zeigt Microsoft, dass Plattformexklusivität keine Priorität mehr hat.

Im Gegenteil: Der Game Pass, einst als Zugpferd der Xbox-Konsolen gedacht, wird zur Plattform selbst. Egal ob auf PC, Konsole oder Cloud – Hauptsache, das Abo läuft. Es ist eine Strategie, die Microsoft mehr Flexibilität verschafft, aber auch die Frage aufwirft: Wozu überhaupt noch eine eigene Konsole?

Insider sieht das Ende nach der nächsten Generation

Tom Henderson, ein Name, der in der Gaming-Leak-Szene nicht ohne Gewicht ist, hat sich kürzlich in einem Podcast zur Zukunft von Xbox geäußert – und seine Worte haben Gewicht. Laut Henderson arbeitet Microsoft zwar an einer neuen Xbox-Generation, doch danach könnte Schluss sein. Die Notwendigkeit, nochmals Milliarden in Hardware, Infrastruktur und Marktverdrängung zu investieren, sieht er schlicht nicht mehr.

„Ich denke, sie entwickeln noch eine letzte Generation – dann war’s das“, so Henderson. Seine Begründung: Xbox hat erkannt, dass Reichweite und Präsenz auf möglichst vielen Plattformen effektiver sind als der ewige Konsolenkrieg. Es sei sogar denkbar, dass Microsoft strategisch Spiele wie Hellblade 2 auf die PS5 bringt, um die Markenbekanntheit zu stärken – ganz ohne Konsolenbindung.

Microsofts neue DNA: Publishing statt Plattform

Zugegeben: Noch sind das Spekulationen. Aber sie passen ins Bild. Microsoft verdient längst nicht mehr nur mit Xbox-Konsolen Geld – Azure, Office, Game Pass, Activision-Blizzard – all das hat weit mehr Gewicht. Die Xbox-Hardware könnte da bald zur nostalgischen Fußnote werden.

Was also, wenn Xbox künftig die Plattform für Spiele wird – unabhängig von Gerät und Hersteller? Der Name bleibt, das Gehäuse vielleicht nicht. Für Konsolen-Fans mag das ein herber Verlust sein, für die Branche ist es der logische nächste Schritt in einer Ära, in der Inhalte wichtiger sind als Plattformen.

Microsofts Fokus auf Third-Party-Strategien, Game Pass und Plattformunabhängigkeit könnte das Ende klassischer Xbox-Konsolen einläuten. Der Abschied vom Konsolenmarkt wäre kein Rückzug – sondern ein cleverer Strategiewechsel.