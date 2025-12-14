Xbox will mehr Geld, aber traut sich nicht: Preiserhöhungen und die Suche nach Akzeptanz

Die Diskussion um steigende Spielepreise ist längst kein Randthema mehr, sondern einer der zentralen Konfliktpunkte zwischen Publishern und Community. Auch Microsoft ist davon nicht ausgenommen. Im Gegenteil: Der Konzern hat in den vergangenen zwölf Monaten sichtbar getestet, wie weit sich der Bogen spannen lässt, und ihn nach deutlichem Gegenwind wieder zurückgezogen.

Die jüngsten Aussagen von Matt Booty, Präsident von Game Content & Studios bei Microsoft, gegenüber Variety zeigen nun, wie defensiv und zugleich strategisch Xbox dieses Thema angeht.

Der 80-Dollar-Testlauf – und das schnelle Zurückrudern

Der Auslöser ist bekannt: Mit The Outer Worlds 2 wollte Microsoft erstmals offensiv die 80-Dollar-Marke für ein großes AAA-Spiel setzen. Ein Preisschild, das in der Branche zwar seit Jahren diskutiert wird, aber bislang nur zögerlich umgesetzt wurde. Die Reaktion der Spieler fiel eindeutig aus. Kritik, Ablehnung und der Vorwurf, Microsoft entferne sich von seinem bisherigen „Value“-Versprechen, machten schnell die Runde.

Der Preis wurde schließlich zurück auf 69,99 Dollar korrigiert. Öffentlich begründet wurde dieser Schritt mit dem Verweis auf Fan-Feedback, ein Signal, das bewusst gesendet wurde. Microsoft wollte zeigen, dass man zuhört. Gleichzeitig war dieser Rückzieher ein Eingeständnis, dass der Markt für pauschale Preiserhöhungen noch nicht bereit ist.

Weg vom Fixpreis, hin zur „Begegnung mit dem Spieler“

In seinem aktuellen Interview positioniert sich Booty auffallend vorsichtig. Keine Ankündigungen, keine neuen Zahlen, keine konkreten Pläne. Stattdessen wiederholt er eine zentrale Formel: Player Value und Meeting people where they are. Übersetzt heißt das vor allem eines: Microsoft will den Fokus vom klassischen Kaufpreis weglenken.

Booty macht klar, dass Monetarisierung heute auf vielen Ebenen stattfindet – Abos, Seasons, Zusatzinhalte, Plattformverfügbarkeit. Der Preis eines einzelnen Spiels sei nur noch ein Teil eines deutlich größeren Ökosystems. Genau hier liegt der Kern von Microsofts Argumentation. Wenn Spieler über Game Pass, Cross-Platform-Releases oder langfristige Content-Modelle eingebunden werden, verliert der Einstiegspreis an Bedeutung.

Das ist wirtschaftlich nachvollziehbar, aber kommunikativ heikel. Denn für viele Käufer bleibt der Erstkontakt entscheidend, und der findet weiterhin im Store statt, mit einem klar sichtbaren Preisschild.

Game Pass als Puffer gegen Preiserhöhungen

Unausgesprochen, aber offensichtlich ist der Game Pass als stärkstes Argument gegen den Vorwurf steigender Kosten. Während Sony und andere Publisher primär über Einzelverkäufe skalieren, kann Xbox Preisdiskussionen mit dem Verweis auf sein Abo-Modell entschärfen. Wer den Vollpreis nicht zahlen will, bekommt eine Alternative.

Gleichzeitig schafft genau das neue Spannungsfelder. Wenn Premiumpreise getestet werden, während ein Abo parallel existiert, entsteht der Eindruck einer Zweiklassengesellschaft. Vollzahler finanzieren Risiken, Abonnenten profitieren. Dass Microsoft hier besonders sensibel agiert, ist kein Zufall.

Keine neuen Preiserhöhungen – vorerst

Booty betont ausdrücklich, dass es aktuell „keine Preis-Updates auf der Content-Seite“ gebe. Das ist eine bewusste Beruhigungspille für eine Community, die nach Jahren steigender Lebenshaltungskosten besonders preissensibel reagiert. Ob das langfristig haltbar ist, bleibt offen. Produktionsbudgets wachsen weiter, Erwartungen ebenso.

Was Microsoft derzeit vermeidet, ist eine klare Festlegung. Stattdessen setzt man auf Flexibilität, Marktbeobachtung und schrittweises Austesten. Der gescheiterte 80-Dollar-Versuch dürfte intern weniger als Niederlage gelten, sondern als notwendiger Realitätstest.

Microsoft steht an einem heiklen Punkt. Einerseits wächst der wirtschaftliche Druck, höhere Entwicklungskosten zu refinanzieren. Andererseits ist Xbox stärker als andere Plattformen auf das Vertrauen seiner Nutzer angewiesen, insbesondere, weil man sich strategisch immer weiter von klassischer Exklusivität entfernt.

Die aktuelle Linie ist daher vorsichtig, fast defensiv: zuhören, reagieren, nichts erzwingen. Ob das reicht, wenn die nächste Preisrunde branchenweit kommt, ist offen. Microsoft weiß ganz genau, dass es sich beim Thema Preise keinen weiteren Fehltritt leisten kann.