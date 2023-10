XDefiant auf unbestimmte Zeit verschoben

Erst am gestrigen Montag hatte man über einen neuen Termin von XDefiant spekuliert, das in diesem Oktober erscheinen soll und es mit Call of Duty aufnehmen wollte. Nun verschiebt an den Free-2-Play Shooter auf unbestimmte Zeit.

Das gab Ubisoft in einem neuen Update bekannt, wonach der letzte Playtest gezeigt habe, dass es im Gameplay eine Inkonsistenz gab, die auch von den Spielern bemerkt wurde. Aus diesem Grund hat man beschlossen, den Start der Pre-Season von XDefiant zu verschieben. Einen neuen Termin nennt man jedoch auch noch nicht.

„Vielen Dank an alle, die an unserer letzten öffentlichen Testsitzung teilgenommen haben und uns weiterhin bei der Entwicklung von XDefiant zur Seite stehen. Der PTS hat uns einmal mehr gezeigt, dass ihr unseren rasanten Shooter, die einzigartig gestalteten Karten, die zielorientierten Modi und die ikonische Fraktionsaufstellung schätzen. Es sind aber auch einige Inkonsistenzen im Spielerlebnis zutage getreten, die wir vor dem Start der Pre-Season beheben müssen. Deshalb haben wir die schwere Entscheidung getroffen, die Pre-Season von XDefiant zu verschieben.

Das Team wird weiterhin daran arbeiten, diese Probleme zu beheben und sie zu testen, um sicherzustellen, dass wir unser Ziel erreichen, ein erstklassiger Arcade-Shooter zu sein.“

Zuletzt beklagten die Spieler, dass das Movement und die Zielerfassung nun viel behäbiger seien, als noch in der Beta-Phase zuvor. Auch die allgemeine Performance sei nicht mehr ganz so gut – so zumindest einige Eindrücke.

Ubisoft hielt zwar dagegen, dass es dahingehend keine Änderungen gegeben habe, ganz so falsch lagen die Spieler mit ihrem Gefühl wohl aber doch nicht. Vermutet wird, dass sich die Testumgebung geändert hat, was durch eine andere Konfiguration einen direkten Einfluss auf das Spielgefühl nimmt.