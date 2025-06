XDefiant offline: Ubisoft zieht den Stecker und Producer flüchtet aus der Branche

Ubisofts Free-to-Play-Shooter XDefiant ist endgültig Geschichte – und das nach nicht einmal einem Jahr. Am 4. Juni 2025 wurde der Live-Service-Support offiziell eingestellt, Server abgeschaltet, Teamstrukturen aufgelöst. Der Versuch, ein neues Multiplayer-Flaggschiff auf die Beine zu stellen, ist gescheitert. In einem letzten persönlichen Statement kündigte Executive Producer Mark Rubin gleichzeitig seine Flucht aus der Spielebranche an.

Guter Start, schneller Abstieg

Als XDefiant im Mai 2024 erschien, sah es kurzzeitig vielversprechend aus: Der Mix aus Arcadestyle, bekannten Ubisoft-Franchises und schnellen Matches brachte anfangs solide Spielerzahlen. Doch diese Zahlen hielten nicht. Bereits im Spätsommer 2024 fiel die aktive Community drastisch, trotz mehrfacher Content-Drops und Balance-Anpassungen.

Im September desselben Jahres erklärte Rubin noch öffentlich, dass XDefiant „nicht sterben“ werde. Intern dürfte man zu diesem Zeitpunkt aber schon gewusst haben, dass die Entwicklung nicht mehr zu retten ist. Zu groß war die Konkurrenz, zu stark die Kritik an technischer Stabilität, Matchmaking und Progressionssystem.

Rubins Abschied und Rückblick

Mit der Einstellung von XDefiant verabschiedet sich auch Mark Rubin von der Spieleindustrie. In einem ausführlichen Statement auf Social Media zieht der langjährige Producer ein persönliches Fazit: „Ich habe mich entschieden, die Branche zu verlassen und mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. […] Shooter-Spiele liegen mir sehr am Herzen und ich hoffe, dass jemand anderes meine Leidenschaft fortführt.“

Rubin lobt sein Entwicklerteam ausdrücklich und hebt besonders das Karten-Design hervor. Dass die Karten „zu den besten im Genre“ gehören, wird man aus Spielerkreisen durchaus unterschiedlich sehen – dennoch ist spürbar, wie sehr ihm das Projekt am Herzen lag. Die Enttäuschung über das Ende ist deutlich.

Was bleibt von XDefiant?

Aus heutiger Sicht lässt sich nüchtern sagen: XDefiant war ein ambitionierter Titel, der den Live-Service-Zug zu spät und mit zu wenig Dampf erwischt hat. Im überfüllten Shooter-Markt fehlte letztlich ein klares Alleinstellungsmerkmal – trotz namhafter Marken und erfahrenem Team. Die schnelle Einstellung überrascht daher nicht, auch wenn sie das Projekt mit einem gewissen bitteren Nachgeschmack beendet.

Was haltet ihr vom schnellen Ende von XDefiant? Hatte das Spiel Potenzial oder war es von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.