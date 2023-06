XDefiant: Release-Zeitraum eingegrenzt und Open Beta angekündigt

Obendrauf wurde noch ein kurzer neuer Trailer veröffentlicht, der Reaktionen von Streamern aus der ersten Beta-Phase und ein bisschen Gameplay zeigt. XDefiant soll ein recht klassischer Shooter mit Modern Military-Setting und ein paar Hero Shooter-Elementen werden. Auf farbenfrohen 6v6-Maps werden verschiedene Spielmodi angeboten. Das flotte Movement erinnert dabei an den Genre-König Call of Duty. Den neuen Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Ubisoft hatte vor Kurzem schon angekündigt, dass der Release von XDefiant noch in diesem Jahr stattfinden soll. Das wurde jetzt weiter eingegrenzt. Tatsächlich soll es nämlich noch im Sommer soweit sein. Damit möchte man wohl den eigenen großen Releases im Herbst/Winter und eventuell auch einem neuen CoD aus dem Weg gehen. Einen festen Termin gibt es noch nicht, aber theoretisch sollte es in ein paar Wochen soweit sein. XDefiant soll kostenlos erscheinen und dann wie mittlerweile gewohnt einen Season Pass bieten.

XDefiant ist Ubisoft’s neuer First-Person-Shooter, mit dem Genre-Größen wie Call of Duty unter Druck gesetzt werden sollen. Die Closed Beta sorgte für einen kleinen Hype und dementsprechend große Erwartungen an das Spiel. Auf der Ubisoft Forward gestern Abend wurde jetzt der Release-Zeitraum eingegrenzt. Vorher wird es aber noch eine Open Beta geben, bei der ihr den Titel einfach so ausprobieren könnt.

