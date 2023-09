XDefiant scheitert im Qualitätstest und muss verschoben werden

„Es gibt jedoch ein wahrscheinliches Szenario, in dem wir eine bedingte Freigabe erhalten, was bedeutet, dass wir einen Day-One-Patch mit einigen endgültigen Korrekturen durchführen müssen, um die Einhaltung sicherzustellen. Wenn wir einen Day-One-Patch durchführen müssen, verschiebt sich unser Termin auf Anfang/Mitte Oktober.“

Eine neue Version von XDefiant ist bereits in Arbeit und wird erneut zum Zertifitzierungsprozess eingereicht. Zudem könnte ein Day-One-Patch folgen, in den diese Korrekturen einfließen.

