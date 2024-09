XDefiant: Season 2 bringt die Highwaymen ins Spiel

Private Matches werden während der Saison in einer Beta-Phase verfügbar sein, sodass Spieler benutzerdefinierte Spiele erstellen können. Die Saison beginnt zudem mit dem Air & Space-Event, das zeitgleich mit der neuen Karte eingeführt wird. Weitere In-Game-Events sind in der Planung und werden im Verlauf der Saison und darüber hinaus ergänzt.

What do you think?