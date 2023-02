XDefiant weiter in Entwicklung, neuer Insider-Test geplant

XDefiant liefert ein kompetitives FPS-Erlebnis, welches flüssige und intensive Kämpfe mit Freiheit und Personalisierung kombiniert. Spieler finden sich hier an markanten und bekannten Schauplätze inmitten eines Technicolor-Chaos wider, um sie an vorderste Front des Tom Clancy-Universums zu versetzen. Mit einer Mischung aus Innen- und Außenmaps reibungsloses Gameplay und unvorhersehbare Gefechte garantiert man ein einmaliges Shooter-Erlebnis.

Wer am Insider-Programm teilnimmt, kann sich hier also auf spannende Einblicke freuen.

Diesen hat Ubisoft für diese Woche auf PS5, Xbox Series X|S und den PC angekündigt , bei dem man die Cross-Play-Features testen wird. Zum Umfang gehört die neue Karte Pueblito, einschließlich einem malerischen Fischerdorf in der karibischen Nation Yara (Far Cry 6).

Den Rundumschlag bei Ubisoft hat auch der Online-Shooter XDefiant überstanden, der seit einiger Zeit in Entwicklung ist. Ein kleines Update gibt es derzeit in Form eines neues Insider-Tests.

