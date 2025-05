Xenomorphs ohne VR-Brille – Alien: Rogue Incursion kommt als Evolved Edition zurück

Wer bisher einen Bogen um Alien: Rogue Incursion gemacht hat, weil ein VR-Headset nötig war, darf jetzt aufatmen: Das Spiel erscheint am 30. September 2025 als überarbeitete „Evolved Edition“ ganz klassisch für PS5 und Steam – ohne Virtual Reality, aber mit jeder Menge Horror im Gepäck. Entwickelt vom VR-Studio Survios, kehrt der Sci-Fi-Schocker nun in einer überarbeiteten Fassung zurück und richtet sich an alle, die lieber mit Controller statt mit Headset gegen Xenomorphs kämpfen.

Vom VR-Horror zum klassischen Shooter-Erlebnis

In der Hauptrolle: Zula Hendricks, ehemalige Kolonialmarinesoldatin mit ordentlich Durchhaltevermögen und einer Mission, die sie auf den unwirtlichen Planeten Purdan führt. Mit dabei ist ihr KI-Begleiter Davis 01, der mindestens genauso viel austeilt wie kommentiert. Gemeinsam kämpft sich das Duo durch die verseuchte Forschungseinrichtung Gemini Exoplanet Solutions, in der die Aliens nicht nur schlauer, sondern auch tödlicher sind als je zuvor. Es geht wie gewohnt um alles – nämlich das Überleben der Menschheit.

Die „Evolved Edition“ verspricht Full-HD-Grafik mit stabilen 60 FPS, also ein deutlich flüssigeres Erlebnis als in der VR-Version. Inhaltlich bleibt alles beim Alten – inklusive der beklemmenden Atmosphäre, Jump-Scares und einem Cliffhanger, der auf Teil zwei vorbereitet. Denn wie Survios betont, war Rogue Incursion von Anfang an nur der erste Akt einer geplanten zweiteiligen Geschichte.

Deluxe Edition mit besonderem Artbook

Neben der Standardversion wird auch eine Deluxe-Edition erscheinen, die mit einem blauen Tarn-Skin für Rüstung und Waffen sowie einem digitalen Artbook („The Art of Alien: Rogue Incursion“) lockt – Fanservice inklusive.

Die ursprüngliche VR-Version kam mit soliden, aber nicht überragenden Bewertungen daher. Die Hoffnung liegt nun auf der breiteren Nicht-VR-Spielerschaft. Immerhin: Das Alien-Franchise hat auf dem Bildschirm immer noch mehr Fans als hinter der VR-Brille.

Wer also den Xenomorph-Schrecken lieber ganz klassisch vom Sofa aus erleben will, bekommt im September endlich seine Gelegenheit. Ohne Kabelsalat – aber hoffentlich mit genauso viel Nervenkitzel.