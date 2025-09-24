Yakuza 0 Director’s Cut startet am 8. Dezember – Spieler müssen doppelt zahlen

Die Nachricht dürfte bei Fans nicht gut ankommen: Yakuza 0 Director’s Cut erscheint am 8. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC – Besitzer der Originalversion gehen dabei leer aus. Kein Upgrade, kein Transfer von Speicherständen. Wer die neue Version will, muss erneut zahlen.

Neuer Director’s Cut, alte Rechnung

Der Director’s Cut bringt zwar neue Inhalte, darunter zusätzliche Cutscenes, die bestimmte Handlungsstränge und Figuren abschließen sollen, sowie den Red Light Raid, einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Doch dieser Modus wird nicht zum Launch verfügbar sein, sondern erst in einem späteren Update nachgereicht.

Ferner erweitert das Spiel die Auswahl an Charakteren auf 60 spielbare Figuren, darunter verschiedene Varianten von Kazuma Kiryu und Goro Majima sowie diverse Antagonisten. Auf der technischen Seite ist die PS5-Version optimiert, inklusive PS5 Pro Support, was für bessere Auflösung und Performance sorgt.

Für Fans der Serie bleibt dennoch ein bitterer Nachgeschmack: Wer Yakuza 0 bereits auf PlayStation 4, Xbox One oder PC besitzt, kann weder auf die Director’s Cut-Version upgraden noch seine alten Speicherstände übernehmen. Praktisch bedeutet das, dass man das Spiel quasi doppelt kaufen muss, wenn man die neuen Inhalte erleben will.

Zwischen Begeisterung und Frust

Inhaltlich ist das Director’s Cut-Paket solide. Die neuen Cutscenes liefern tatsächlich zusätzliche Tiefe, und der kommende Red Light Raid könnte das Koop-Erlebnis interessant machen. Trotzdem bleibt der monetäre Aspekt problematisch. Sony und SEGA setzen hier auf die Strategie „Neuauflage zum vollen Preis“, was insbesondere für Fans, die schon die Originalversion gekauft haben, enttäuschend ist.

Spieler sollten sich also überlegen, ob die neuen Inhalte den Kauf wert sind – oder ob sie lieber warten, bis Red Light Raid und weitere Updates verfügbar sind. Die Entscheidung ist letztlich eine persönliche Abwägung zwischen voller Fan-Erfahrung und gerechtem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Yakuza 0 Director’s Cut ist ein technisch und inhaltlich aufgewertetes Paket eines Klassikers. Wer neu einsteigt, bekommt ein volles Action-RPG-Erlebnis. Für Bestandskunden ist der Schritt jedoch ärgerlich: doppelte Kosten ohne Speicherstand-Transfer, ein klarer Minuspunkt, den man nicht übersehen sollte.