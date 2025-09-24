Yakuza Kiwami 3 angekündigt – mit Spin-off und frischem Release-Termin

Ryu Ga Gotoku Studio hat Yakuza Kiwami 3, ein komplettes Remake von Yakuza 3 aus dem Jahr 2009, offiziell angekündigt. Lange war es nur ein Gerücht, nun steht es fest: Am 12. Februar 2026 erscheint der Titel für PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4 und PC – zusammen mit einem zusätzlichen Spin-off.

Mehr als nur ein Remaster

Wie schon bei Kiwami und Kiwami 2 handelt es sich nicht um eine aufgebohrte HD-Version, sondern um ein Remake auf Basis der Dragon Engine. Spieler können sich auf modernisierte Technik, überarbeitete Story-Szenen und englische wie japanische Sprachausgabe freuen. Das Setting bleibt klassisch: Kiryu kehrt nach Kamurocho zurück, bekommt diesmal aber auch mit der neuen Region Ryukyu in Okinawa eine frische Spielwiese.

Mit dem Remake kommt außerdem direkt ein zweiter Titel ins Paket. In Dark Ties übernimmt man die Rolle von Yoshitaka Mine, dem Antagonisten von Yakuza 3. Erzählt wird seine Vorgeschichte im Untergrund von Kamurocho, inklusive eigener Nebenaktivitäten und Fokus auf seine Beziehungen innerhalb des Tojo-Clans.

Beide Spiele sind getrennt anwählbar, laufen aber als gemeinsames Bundle.

Neue Schauspieler, alte Diskussionen

Nicht nur technisch wurde geschraubt, auch das Casting hat sich verändert:

übernimmt die Rolle von Go Hamazaki – eine Entscheidung, die kontrovers diskutiert wird, da der Schauspieler 2022 öffentlich wegen sexueller Belästigung in der Kritik stand. Show Kasamatsu (bekannt aus Tokyo Vice) ersetzt Rikiya Shimabukuro.

(bekannt aus Tokyo Vice) ersetzt Rikiya Shimabukuro. Shidō Nakamura kehrt als Mine zurück und spricht seine Figur erneut.

Mit Yakuza Kiwami 3 setzt RGG Studio seinen klaren Kurs fort: Klassiker nicht einfach polieren, sondern konsequent neu aufbauen. Die Beigabe von Dark Ties dürfte Fans besonders freuen, weil hier erstmals ein Antagonist ins Rampenlicht rückt. Ob die Besetzungswahl von Kagawa der Marke schadet, bleibt abzuwarten – zumindest spielerisch sieht das nach einem Paket aus, das sich für Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen lohnt.

Rückkehr der Vorgänger

Parallel zum neuen Projekt bringt RGG Studio auch die älteren Remakes noch einmal zurück: Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 erscheinen am 8. Dezember 2025 für PS5 und Xbox Series. Damit sind die drei „Kiwami“-Titel bald auch technisch auf einer Linie spielbar.