Video

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – SEGA zeigt Mine-Combat First Look-Gameplay

Erlebe Mine in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: brutaler MMA-Kampf, packende Story & Nebenmissionen. Bundle mit Kiwami 3 ab 12.2.2026.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare

SEGA zeigt heute erstmals den Kampfstil von Yoshitaka Mine in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, bei dem direkt klar wird, dass Mine kein Gegner ist, den man unterschätzen sollte. Anders als Kiryu setzt er stark auf Box- und Mixed-Martial-Arts-Techniken, kombiniert schnelle Schlagfolgen mit brutalen Kontern. Die Dragon Engine sorgt dafür, dass jeder Schlag spürbar Gewicht hat, Animationen flüssig laufen und selbst kleine Reaktionen des Charakters echte Wirkung zeigen.

Das Spin-off gibt Spielern erstmals die Möglichkeit, die Unterwelt aus Minas Perspektive zu erleben, inklusive Nebenmissionen, die seinen Aufstieg im Tojo-Clan nachvollziehbar machen. Optisch wie spielerisch fühlt sich Dark Ties wie ein eigenständiges Paket an, das perfekt mit Yakuza Kiwami 3 harmoniert. Fans sollten sich auf intensive Kämpfe und Story-Momente einstellen.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Call Of Duty Black Ops 7 Beta Call of Duty: Black Ops 7 – Beta zeigt, dass alles beim Alten bleibt … und trotzdem Spaß macht
Next Article red dead redemption 2 Red Dead Redemption 2: Jüngste Änderung ein Hinweis auf PS5 Enhanced Edition?
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x