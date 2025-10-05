Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – SEGA zeigt Mine-Combat First Look-Gameplay

SEGA zeigt heute erstmals den Kampfstil von Yoshitaka Mine in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, bei dem direkt klar wird, dass Mine kein Gegner ist, den man unterschätzen sollte. Anders als Kiryu setzt er stark auf Box- und Mixed-Martial-Arts-Techniken, kombiniert schnelle Schlagfolgen mit brutalen Kontern. Die Dragon Engine sorgt dafür, dass jeder Schlag spürbar Gewicht hat, Animationen flüssig laufen und selbst kleine Reaktionen des Charakters echte Wirkung zeigen.

Das Spin-off gibt Spielern erstmals die Möglichkeit, die Unterwelt aus Minas Perspektive zu erleben, inklusive Nebenmissionen, die seinen Aufstieg im Tojo-Clan nachvollziehbar machen. Optisch wie spielerisch fühlt sich Dark Ties wie ein eigenständiges Paket an, das perfekt mit Yakuza Kiwami 3 harmoniert. Fans sollten sich auf intensive Kämpfe und Story-Momente einstellen.