Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Showcase: Kiryu sucht Ruhe – und findet neuen Ärger

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben einen sechsminütigen Gameplay-Überblick zu Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties veröffentlicht, und der Trailer setzt dieses Mal auf weniger Nostalgie-Verwaltung, dafür mehr spielerische Ambition. Statt nur ein weiteres Remake abzuliefern, wird hier sichtbar an Mechaniken, Struktur und Abwechslung geschraubt.

Kiryu in Okinawa: Frieden ist keine Option

Im Zentrum von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties steht erneut Kazuma Kiryu, der eigentlich genug vom ewigen Konflikt hat. Sein neues Leben im sonnigen Okinawa, rund um das Morning-Glory-Waisenhaus, scheint fast idyllisch, bis äußere Kräfte genau dieses fragile Gleichgewicht bedrohen. Das ist klassisches Yakuza-Territorium, aber dieses Mal mit stärkerem Kontrast zwischen Ruhe und Eskalation.

Neu ist der Ryukyu-Kampfstil, der deutlich aggressiver und direkter ausfällt. Schnelle Kombinationen, härtere Übergänge und ein insgesamt flüssigeres Kampfsystem deuten darauf hin, dass Ryu Ga Gotoku hier mehr als nur Feintuning betreibt. Ob das auch spielerisch langfristig trägt, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen, die Richtung stimmt aber.

Bad Boy Dragon: Gang statt Einzelkämpfer

Die größte spielerische Neuerung hört auf den Namen Bad Boy Dragon. Statt allein durch die Straßen zu ziehen, baut Kiryu eine eigene Gang auf. Er übernimmt die Führung der Haisai Girls und formt sie Schritt für Schritt zu einer schlagkräftigen Einheit. Das klingt erst einmal schräg – ist es auch –, passt aber gut ins Yakuza-Universum.

Spieler rüsten bis zu 20 Gangmitglieder aus, passen Outfits, Waffen und sogar Motorräder an und ziehen gemeinsam in größere Gefechte. Diese sogenannten Baddies Battles sind weniger ein Gimmick, sondern eher ein bewusst gesetzter Gegenpol zum klassischen Eins-gegen-Alle-Prinzip der Serie. Ob daraus echte taktische Tiefe entsteht oder nur kontrolliertes Chaos, bleibt abzuwarten.

Dark Ties: Mine im Schatten

Der zweite spielbare Strang, Dark Ties, rückt Yoshitaka Mine in den Fokus. Sein Abschnitt ist klar düsterer angelegt und spielt sich erzählerisch wie ein Machtkampf hinter den Kulissen. Der neue Hell’s Arena-Modus sticht dabei besonders hervor. Ein illegaler Untergrund-Club, der klassische Eins-gegen-Eins-Kämpfe mit Survival-Herausforderungen kombiniert, bei denen Mine durch labyrinthartige Areale gejagt wird.

Das ist kein simples Prügel-Minispiel, sondern ein klar abgegrenzter Gameplay-Block mit eigenem Tempo und höherem Anspruch. Hier entscheiden nicht nur Schlagkraft, sondern auch Planung und Durchhaltevermögen.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sind kein reines Nostalgieprojekt mehr, sondern ein echter Versuch, alte Inhalte neu zu denken. Nicht alles davon muss am Ende zünden, aber der Mut zur Veränderung ist bereits sichtbar. Wenn Technik, Story und Kampfsystem sauber zusammenspielen, könnte das eines der spannendsten Kiwami-Projekte bisher werden.

Der Release ist für den 12. Februar 2026 auf PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2 und PC angesetzt. Ob das Paket hält, was der Trailer verspricht, wird sich zeigen, das Fundament ist jedenfalls deutlich stabiler als erwartet.