Yakuza Zero Director’s Cut für PS5? Eine Frage der Zeit!

SEGA hat mit der Ankündigung von Yakuza Zero Director’s Cut für die Nintendo Switch 2 die Fans in Aufregung versetzt. Doch eine kleine, aber bedeutende Formulierung in der Pressemitteilung des Mario-Konzerns sorgt für Diskussionen: „zuerst“ für Nintendo Switch 2. Das riecht verdächtig nach einer zeitlich begrenzten Exklusivität. Und das wiederum bedeutet: PlayStation- und Xbox-Spieler dürften sich nur noch ein wenig gedulden müssen, bevor sie ebenfalls in den Genuss der erweiterten Version von Kazuma Kiryus Ursprungsgeschichte kommen.

Exklusivität? Nur eine Frage der Zeit!

Es wäre nicht das erste Mal, dass SEGA einem seiner Spiele zunächst eine limitierte Exklusivität verpasst, nur um es wenig später auf weiteren Plattformen zu veröffentlichen. Der Ausdruck „zuerst“ in der Ankündigung lässt wenig Zweifel daran, dass die PS5-Version so gut wie sicher ist. Die Frage ist nur: Wann?

Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt, dass exklusive Deals meist nur wenige Monate oder maximal ein Jahr Bestand haben. Da SEGA schon mehrfach gezeigt hat, dass sie mit der PlayStation-Community eine enge Bindung pflegen, wäre es verwunderlich, wenn sie Yakuza Zero Director’s Cut nicht auch für die PS5 bringen.

Was steckt drin?

Yakuza Zero Director’s Cut ist die ultimative Edition des gefeierten Prequels zur Yakuza-Reihe von Ryu Ga Gotoku Studio. Die neue Version bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich und bietet damit den perfekten Einstieg in die Serie. Folgende Features sind enthalten:

Neue Zwischensequenzen: Noch tiefere Einblicke in die Hintergründe der Charaktere und wichtigen Ereignisse.

Noch tiefere Einblicke in die Hintergründe der Charaktere und wichtigen Ereignisse. Brandneuer Online-Mehrspielermodus „Red Light Raid“: Hier können Spieler 60 Charaktere freischalten und sich gemeinsam durch Horden von Feinden kämpfen.

Hier können Spieler 60 Charaktere freischalten und sich gemeinsam durch Horden von Feinden kämpfen. Sprachausgabe & Untertitel: Englisch und Chinesisch als Sprachausgabe, Untertitel in Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und vereinfachtem Chinesisch.

Portierung für PS5: Die logische Konsequenz

Die große Frage bleibt: Wird SEGA die neuen Inhalte per Update für bestehende Versionen bereitstellen oder eine separate PS5-Edition veröffentlichen? Angesichts der bisherigen Strategie des Unternehmens ist Letzteres wahrscheinlicher. Die PS5 bietet sich für eine erweiterte Version mit besserer Performance und höherer Auflösung regelrecht an. Vielleicht bekommt das Spiel auf der PlayStation sogar ein paar exklusive Features spendiert?

Bis es so weit ist, bleibt den Fans nur, abzuwarten. Doch wenn man eins aus der Vergangenheit gelernt hat, dann, dass SEGA kaum eine Gelegenheit auslässt, ihre Spiele einer möglichst breiten Spielerschaft zugänglich zu machen. Es ist also wohl nur eine Frage der Zeit, bis Yakuza Zero Director’s Cut auf der PS5 landet. Einen Vorgeschmack liefert der Nintendo Switch 2-Trailer.