Yas Marina Circuit kommt zu Gran Turismo 7 – und ein verrückter Familienvan

Im Dezember-Update von Gran Turismo 7 kehrt der legendäre Renault Espace F1 zurück – und stiehlt dem neuen Yas Marina Circuit glatt die Show.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Gran Turismo 7 Specs 3

Gran Turismo 7 bekommt im Dezember das große Spec III-Update, und bringt mit dem Yas Marina Circuit einen der bekanntesten Rennstrecken der Welt ins Spiel. Der Kurs in Abu Dhabi ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein Symbol für modernen Motorsport-Lifestyle: Sonne, Meer, Glanz und Hightech. Doch trotz aller Begeisterung für die neue Location dreht sich die Diskussion in der Community um etwas ganz anderes – einen Van.

Denn ja, der legendäre Renault Espace F1 aus Gran Turismo 2 feiert sein Comeback. Das absurde Fahrzeug, das aussieht wie ein Familienauto auf Steroiden, sorgt gerade für mehr Aufsehen als der eigentliche Strecken-Neuzugang.

Der Wahnsinn auf vier Rädern

Der Espace F1 war schon Ende der 90er ein Mythos. Von außen ein unscheinbarer Renault-Minivan, unter der Haube jedoch pure Renntechnik: ein V10-Motor aus einem Williams-Formel-1-Boliden, 800 PS Leistung, 312 km/h Topspeed. Ein Fahrzeug, das nie hätte existieren dürfen, und genau deshalb Kultstatus erreichte.

Im neuen Trailer zu Gran Turismo 7 taucht das Biest ab Minute 0:30 auf, und die Fans verlieren kollektiv den Verstand. Und ehrlich: Es ist schwer, da nicht mitzufiebern.

Mehr als Nostalgie

Dass der Espace F1 heute mehr Begeisterung auslöst als eine Weltklasse-Strecke wie Yas Marina, sagt viel über Gran Turismo aus. Diese Serie lebt nicht nur von realistischen Rennsimulationen, sondern von purer Autoliebe. Polyphony Digital versteht, dass Emotionen oft wichtiger sind als Aerodynamik, und sich Herzblut nicht in Polygone übersetzen lässt.

Der Yas Marina Circuit wird sicher fantastisch aussehen und für spannende Rennen sorgen. Aber es ist der verrückte Van, der zeigt, warum Gran Turismo 7 so besonders ist: Weil es immer noch Raum lässt für Leidenschaft, Nostalgie und ein bisschen Wahnsinn.

Mit dem Dezember-Update liefert Gran Turismo 7 beides: technische Präzision und emotionale Eskalation. Yas Marina bringt Glanz, der Espace F1 bringt Geschichte – und zusammen zeigen sie, warum die Serie weiterhin eine Klasse für sich bleibt.

mischmasch77
6 Minuten zuvor

Ich würde in GT7 gerne die Motorsportarena Oschersleben befahren.

Godzilla
4 Stunden zuvor

Nie von gehört.
Special Stage Route 5 wär mir lieber gewesen.

