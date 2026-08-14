YHKT Entertainment enthüllt Bringer: Neues Story-RPG für PC, PS5 und Mobile

YHKT Entertainment hat das Singleplayer-Action-RPG „Bringer“ auf Basis der Unreal Engine 5 angekündigt. Neben schnellen Kämpfen und fließenden Charakterwechseln wartet eine riesige Fantasy-Welt mit kolossalen Kreaturen auf uns.

„Bringer“ schickt euch als Reisender mit einem dunklen Geheimnis in die Welt von Thalassa. Ihr geratet zwischen die Fronten verfeindeter Fraktionen und trefft auf gigantische Lebewesen namens Arkiloth. YHKT Entertainment setzt dabei voll auf die Unreal Engine 5, um cinematische Story-Sequenzen ohne harte Schnitte direkt ins Gameplay übergehen zu lassen.

Das fühlt sich auf dem Papier stark an. Mal sehen, wie gut die technische Performance am Ende ausfällt.

Fliegende Wechsel im Kampf

Das Herzstück ist ein rasantes Echtzeit-Kampfsystem. Ihr steuert nicht nur einen Helden, sondern wechselt im laufenden Gefecht nahtlos zwischen euren Gruppenmitgliedern. Verschiedene Waffenmodule, Paraden, Ausweichrollen und gewaltige Finisher verlangen gutes Timing.

Die Kämpfe wirken im ersten Trailer griffig und dynamisch. Ein Selbstläufer wird das Kampfsystem ohne echtes Trefferfeedback aber nicht.

Erste Anspielgelegenheit auf der Gamescom 2026

Wer den Titel selbst ausprobieren möchte, muss nicht lange warten. Auf der Gamescom 2026 könnt ihr in Halle 10.1 am Stand E053 eine erste Demo zocken und das Kampfsystem auf Herz und Nieren testen.

Bringer bringt optisch und spielerisch extrem starke Ansätze mit. Die Mischung aus UE5-Grafik, Gruppen-Echtzeitkämpfen und einer düsteren Story klingt vielversprechend. Ob das Gameplay abseits der Kämpfe genug Tiefe bietet und wie sauber die Mobile-Version im Vergleich zu PC und PS5 läuft, müssen die ersten Anspielberichte zeigen.