Yoshida: 80 Euro für ein Spiel sind im Grunde ein Schnäppchen

Die Gaming-Welt steht vor einer neuen Realität: 80 Dollar für ein Videospiel sind längst keine Seltenheit mehr, sondern der neue Standard. Während manche Publisher hin und wieder noch mit moderateren Preisen liebäugeln, ist der Rest der Branche bereits auf dem Mond – zumindest preislich. Nintendo will mit „Mario Kart World“ für die Switch 2 den Anfang machen, Xbox folgt, und Sony? Zögert warscheinlich noch.

Doch es gibt prominente Stimmen, die sich hinter diese Entwicklung stellen. Shuhei Yoshida, ehemaliger PlayStation-Manager und eine der prägenden Figuren der PS4-Ära, hat sich auf der Gamescom Latam zu Wort gemeldet. Seine Einschätzung: 80-Dollar-Spiele sind ein Schnäppchen – jedenfalls, wenn die Qualität stimmt.

„Nicht beschweren“: Warum Yoshidas Kommentar viele verärgert

Im Gespräch mit Critical Hit Games zeigte Yoshida durchaus Verständnis für die allgemeine Preisentwicklung: Die Kosten für Spiele seien gestiegen, Produktionen aufwendiger denn je, und der Wert von Videospielen werde immer noch unterschätzt. Er argumentiert: Wer 80 Dollar für ein wirklich großartiges Spiel zahlt, bekommt dafür Unterhaltung auf einem Niveau, das mit Serien, Filmen oder Freizeitparks locker mithalten kann.

„Ich denke, es ist trotzdem ein Schnäppchen“, so Yoshida. „Angesichts des Unterhaltungswerts hochwertiger Spiele im Vergleich zu anderen Unterhaltungsformen.“ Klingt erstmal nachvollziehbar. Doch der zweite Teil seiner Aussage sorgt für Stirnrunzeln: „Ich denke nicht, dass sich die Leute beschweren sollten.“

Ein Satz, der vielen Fans sauer aufstößt – vor allem denen, die ohnehin schon mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen und deren Gaming-Budget begrenzt ist. Dass jemand, der jahrelang in der Führungsriege eines milliardenschweren Konzerns saß, nun Konsumenten sagt, sie sollen sich nicht beschweren, wirkt auf viele nicht nur realitätsfern, sondern fast schon überheblich.

Ein gefährlicher Trend – und ein falsches Signal?

Natürlich ist Yoshidas Argument nicht ganz aus der Luft gegriffen: Spiele wie „Elden Ring“, „God of War Ragnarök“ oder „Zelda: Tears of the Kingdom“ bieten teilweise hunderte Stunden Unterhaltung – mehr als jeder Kinobesuch oder Streaming-Dienst für denselben Preis. Doch das Problem liegt nicht im Verhältnis von Preis zu Inhalt, sondern in der schieren Höhe der Einstiegskosten. Wer heute mit Gaming anfangen will, braucht schnell mehrere hundert Euro – allein für Konsole und zwei bis drei aktuelle Spiele.

Wenn 80 Dollar der neue Standard sind, stellt sich eine unbequeme Frage: Wer kann sich dieses Hobby langfristig noch leisten? Und was passiert mit Spielen, die diesen Preis nicht rechtfertigen, die aber trotzdem so viel kosten?

Yoshidas Äußerungen zeigen einmal mehr, wie weit sich Teile der Industrie von ihrer Community entfernen. Was für Branchenveteranen nach Logik klingt, ist für viele Gamer eine schmerzliche Realität – eine, die zunehmend den Zugang zu einem einst zugänglichen Hobby einschränkt.

