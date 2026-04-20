Yoshida bestätigt Rauswurf bei PlayStation durch Jim Ryan

Die offizielle Erzählung einer einvernehmlichen Umstrukturierung bei Sony Interactive Entertainment bricht endgültig zusammen. Shuhei Yoshida bestätigt nun öffentlich, dass sein Wechsel in die Indie-Sparte im Jahr 2019 kein freiwilliger Karriereschritt, sondern ein Rauswurf durch den damaligen CEO Jim Ryan war.

Shuhei Yoshida verließ seinen Posten als Präsident der Worldwide Studios im Jahr 2019 nach elf Jahren an der Spitze. Offiziell hieß es damals, er solle eine neue Initiative für externe, unabhängige Entwickler leiten. Auf dem ALT: GAMES Festival 2026 stellte Yoshida jetzt klar, dass Jim Ryan ihn aktiv aus der First-Party-Entwicklung entfernte, weil er sich dessen Anweisungen widersetzte.

Ryan habe laut Yoshida „lächerliche Dinge“ verlangt, die er schlicht mit einem „Nein“ quittierte. Die freundliche Fassade der langjährigen Weggefährten aus PS1-Tagen hielt dem Druck der Gewinnmaximierung nicht stand.

Live-Service gegen kreative Autonomie

Unter Jim Ryans Führung forcierte Sony die Expansion in den PC-Markt sowie die Entwicklung von ursprünglich zwölf geplanten Live-Service-Titeln. Die Ernennung von Hermen Hulst zum Nachfolger markierte den harten Kurswechsel weg von klassischen Singleplayer-Strukturen hin zu Ryans Geschäftsmodell. Wer die Blockbuster-Historie von Sony verkörperte, wurde zum Hindernis für die neue Marschrichtung.

Der Konzern priorisierte Skalierbarkeit über die bewährte Handschrift seiner Architekten. Doch das Rad dreht sich weiter. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass auch Hulst in der aktuellen Ära bereits wieder entmachtet wurde. Das System Ryan frisst seine eigenen Nachfolger, sobald die strategischen Winde drehen. Kontinuität ist in der Chefetage von PlayStation offenbar ein Fremdwort geworden.

Nach seinem endgültigen Ausscheiden bei Sony im Januar 2025 führt Yoshida nun die Beratungsfirma Yosp Inc. Er nutzt seine neue Unabhängigkeit, um plattformübergreifend mit Nintendo, Xbox und Steam zu arbeiten. Die jahrelange Beschränkung auf das PlayStation-Ökosystem ist beendet.

Yoshida spricht heute offen über seine Leidenschaft für Titel wie „Marvel Snap“ oder „Nine Sols“ und berät Entwickler fernab von Konzernvorgaben. Er kann jetzt einfach die Wahrheit sagen. Wer halt nicht mit der Tabelle des CEOs harmoniert, wird weggelobt – selbst wenn er das Fundament des Unternehmenserfolgs gemauert hat.