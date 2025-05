Zehn Jahre The Witcher 3 – Warum Geralt noch immer die Krone trägt

Am 18. Mai 2015 erschien The Witcher 3: Wild Hunt – und veränderte die Spielewelt nachhaltig. Zehn Jahre später wirkt der Klassiker von CD Projekt Red kein bisschen alt. Vielmehr ist er das perfekte Beispiel dafür, wie man eine offene Welt mit glaubwürdigen Charakteren, moralischen Grauzonen und einem glaubhaften Fantasy-Setting füllt. Während andere Spiele nach wenigen Jahren verblassen, ist The Witcher 3 wie guter Met aus Kaer Morhen: Je älter, desto besser.

Ein Jahrzehnt voller Monster, Magie und moralischer Dilemmata

CD Projekt Red weiß das natürlich – und kündigte jüngst auf Social Media an, das runde Jubiläum gebührend zu feiern. Unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam feiern“ veröffentlichte das Studio bereits einige neue Artworks, die nostalgische Fans wie auch Neulinge ins Staunen versetzen. Und wer weiß? Vielleicht erwartet uns mehr als nur hübsche Bilder.

Der Hype um den Hexer ebbt nicht ab – im Gegenteil. The Witcher 3 wird heute noch analysiert, geliebt, modifiziert und vor allem: gespielt. Nicht wenige sind erneut in die rauen Landschaften von Velen und Skellige zurückgekehrt – auch, weil die Next-Gen-Version dem Abenteuer 2022 neues Leben einhauchte. Technisch aufpoliert, aber im Herzen genau das Spiel, das viele von uns 2015 aus der Bahn warf.

CD Projekt feiert 10 Jahre The Witcher 3

Fokus auf The Witcher 4

Und während CD Projekt Red bereits eifrig an The Witcher 4 arbeitet – mit Ciri als Hauptfigur – bleibt der dritte Teil weiterhin der Maßstab. Ein Spiel, das keine Kompromisse eingeht. Eines, das Nebenquests mit der Qualität eines Hauptplots liefert. Eines, das Emotionen nicht nur inszeniert, sondern sie verdient.

Ob die kommenden Wochen neue Inhalte bringen, ein Live-Event oder bloß digitale Nostalgie – das bleibt abzuwarten. Fest steht: Der Hexer wird mit Würde zehn. Und auch wenn es in der Welt von The Witcher selten Anlass zum Feiern gibt, ist dieser hier mehr als verdient.

Was sind eure besten Erinnerungen an Geralts Reise? Die erste Begegnung mit der blutigen Baron-Quest? Ein verpatztes Gwent-Turnier? Oder das letzte Lagerfeuer vor dem Kampf gegen die Wilde Jagd? Lasst es uns wissen – und tragt ein paar Narben aus Kaer Morhen in den Kommentaren.