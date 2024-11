Zeitreise: Die PS2 als unschlagbare Legende – doch wie lange noch?

Während Sonys Klassiker weiterhin an der Spitze thront, rückt ein anderer Herausforderer gefährlich nah: die Nintendo Switch. Mit 146 Millionen verkauften Einheiten (Stand: September 2024) und soliden Prognosen könnte sie die PS2 bald überholen. Nintendo erwartet, dass die Switch bis April 2025 die Marke von 154 Millionen erreicht – ein nahezu sicherer Schritt Richtung Krone, selbst wenn der Nachfolger bereits in den Startlöchern steht.

