Zenimax arbeitet an unangekündigten Online-Spiel für PS5

Dass zukünftig weitere Spiele von Bethesda für PS5 erscheinen, deutet sich aus der aktuellen Third-Party-Strategie von Microsoft, die bei Erfolg weitere Spiele in Aussicht stellte. Das kommende Sea of Thieves soll ein Key-Test sein, der über die Zukunft von First-Party-Games auf Xbox entscheidet.

Welches Projekt hier gemeint ist, ist völlig unklar, wobei die Beschreibung auf ein neues MMO hindeutet. Neben Fallout 76 und The Elder Scrolls Online hat Bethesda bislang jedoch keine weiteren Spiele dieser Art angekündigt. Aktuell läuft der Support für Fallout 76, sowie steht im Juni der Release der Gold Road-Erweiterung für The Elder Scrolls Online an.

Ein ehemaliger Senior Gameplay Programmer schreibt in seinem Lebenslauf, dass er an einem unangekündigtem Projekt gearbeitet hat, das für Third-Party-Konsolen erscheint. Das dürfte die PS5 einschließen. Zu diesem Zeitpunkt im November 2022 gehörte Bethesda bereits zu Microsoft, wo fortan nur noch Spiele für PS5 unterstützt werden sollten, die entweder schon erschienen sind oder explizit dafür angekündigt wurden.

