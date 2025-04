Zollkrieg von Trump eskaliert: Wird die PS5 bald zum Luxusgut für über 1000 Dollar?

​Die jüngsten Eskalationen im Handelskonflikt zwischen den USA und China unter Präsident Donald Trump haben weitreichende Konsequenzen für die Elektronik- und Unterhaltungsbranche. Während Apple-Kunden bereits versuchen, Preiserhöhungen bei iPhones zuvorzukommen, stehen nun auch Konsolenhersteller wie Sony und Microsoft vor erheblichen Herausforderungen.​ Anhand des beliebten iPhones zeigt sich, warum eine PS5 oder Xbox bald locker über 1000 US-Dollar kosten könnte.

Die von der US-Regierung verhängten Zölle auf chinesische Importe, die bis zu 104 % erreichen, haben bereits zu spürbaren Preissteigerungen bei Elektronikprodukten geführt. Analysten schätzen, dass die Produktionskosten eines iPhones von 580 $ auf 850 $ steigen könnten, was den Verkaufspreis auf bis zu 1.500 $ erhöhen würde. Diese Entwicklung veranlasst viele Verbraucher, ihre Geräte vor den erwarteten Preiserhöhungen zu aktualisieren.​

Auswirkungen auf PS5 und Xbox Series X

Ein ähnliches Szenario droht nun auch den beliebten Spielkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Beide Konsolen werden größtenteils in China produziert, was sie direkt den erhöhten US-Zöllen aussetzt. Sollten diese Zölle vollständig an die Verbraucher weitergegeben werden, könnten die Preise für diese Konsolen erheblich steigen. Beispielsweise könnte eine 25 %ige Zollgebühr den Preis einer Konsole von 500 $ auf 625 $ erhöhen, während ein Zollsatz von 104 % den Preis auf über 1.000 $ treiben könnte.​

Die Hersteller stehen vor der Entscheidung, ob sie die zusätzlichen Kosten selbst tragen oder an die Kunden weitergeben. Apple hat in der Vergangenheit versucht, die Auswirkungen von Zöllen durch Verhandlungen mit der Regierung und die Diversifizierung der Produktion zu mildern. Für Sony und Microsoft könnten ähnliche Strategien in Betracht gezogen werden, wie die Verlagerung der Produktion in Länder mit geringeren Handelsbarrieren oder die Suche nach Ausnahmeregelungen.​

Zwar gibt es vorerst Entwarnung von Sony, die in weiser Voraussicht auf den Handelskrieg ihre PS5-Lager in den USA aufgestockt haben, doch nach Einschätzung von Branchenkennern ist dies nur eine zeitlich begrenzte Maßnahme. Sobald diese aufgebraucht sind, wird weltweit mit deutlichen Preissteigerungen gerechnet. Nintendo befindet sich derzeit sogar in einer wirklich blöden Situation, da sie sich aufgrund des Handelsstreits nicht auf einen festen Preis für die Nintendo Switch 2 in den USA festlegen wollen oder können und die Vorbestellungen der Konsole gestoppt haben.

Chinas Gegenmaßnahmen und globale Auswirkungen

China hat seinerseits mit Gegenzöllen reagiert, was die Spannungen weiter verschärft. Diese gegenseitigen Handelshemmnisse könnten nicht nur die Preise für Elektronikprodukte erhöhen, sondern auch die globale Wirtschaft belasten und die Beziehungen zwischen den Ländern weiter destabilisieren.​

Die aktuellen Handelskonflikte zwischen den USA und China haben bereits erhebliche Auswirkungen auf die Elektronikbranche gezeigt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten Konsumenten weltweit mit deutlich höheren Preisen für Produkte wie die PlayStation 5 und Xbox Series X konfrontiert werden. Es bleibt abzuwarten, wie die betroffenen Unternehmen und Regierungen auf diese Herausforderungen reagieren werden, um sowohl wirtschaftliche Stabilität als auch Verbraucherinteressen zu wahren.