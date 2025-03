Zombie Army VR: Der untote Wahnsinn beginnt im Mai

Schnappt euch eure Waffen und macht euch bereit: Die Zombie-Apokalypse kommt in VR! Rebellion, eines der erfolgreichsten unabhängigen Studios der Welt, hat offiziell angekündigt, dass Zombie Army VR am 22. Mai für PlayStation VR2, Meta Quest 2 und höhere sowie ausgewählte PC-Headsets via Steam erscheint.

Zombie Army VR versetzt euch in die Rolle eines Deadhunters, einer Eliteeinheit, die Jagd auf die untoten Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs macht. Die Story spielt vor den Ereignissen von Zombie Army 4 und führt euch in das zerbombte Umland von Nürnberg, wo ihr gemeinsam mit dem legendären Hermann Wolff seine verstreute Familie sucht – und ganz nebenbei Europa vor der Zombie-Apokalypse retten sollt. Klingt einfach? Denkste!

VR: Mehr Immersion, mehr Horror, mehr Adrenalin

Dank VR-Technologie wird das Zombie-Schlachten auf ein neues Level gehoben. Ihr könnt euer Gewehr mit beiden Händen führen, um den perfekten Schuss zu setzen, oder panisch zur Pistole greifen, wenn euch die Untoten von allen Seiten einkesseln. Realistische Nachlade-Mechaniken sorgen dafür, dass jede Sekunde zählt – besonders dann, wenn euch die Horden im Nacken sitzen.

Um der untoten Bedrohung Herr zu werden, steht euch ein breites Waffenarsenal aus dem Zweiten Weltkrieg zur Verfügung: Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen, Pistolen und mehr. Mit Upgrade-Kits verbessert ihr eure Waffen, um noch mehr Präzision, Durchschlagskraft und Munition zu erhalten. Und natürlich ist auch die berühmte X-Ray Kill Cam dabei, die jeden verheerenden Treffer in schauriger Detailtreue einfängt.

Spiel-Highlights im Überblick:

Eine brandneue, fesselnde Kampagne voller Horror-Action

Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg mit realistischem Handling

Die ikonische X-Ray Kill Cam für besonders grausame Abschüsse

Spielerprogression und Waffenmodifikationen

Koop-Modus für zwei Spieler*innen

Arcade-Punktesystem für den ultimativen Wettbewerb

bHaptik-Unterstützung für noch mehr Immersion

Kompatibilität mit ProTubeVR für realistischeres Gunplay

Umfassende Barrierefreiheits-Optionen

Zombie Army VR ist ab sofort im Meta Store, PlayStation Store und auf Steam vorbestellbar. Packt eure Waffen, macht euch bereit – die untote Bedrohung kommt und sie wird euch keine Atempause lassen.