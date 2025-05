Zombie Army VR: Im neuen Trailer trifft das Grauen auf die Virtual Reality

Mit einem Schuss ins Gesicht beginnt das Blutbad. Und das ist noch der harmlose Teil. Rebellion entfesselt am 22. Mai Zombie Army VR – eine bluttriefende Mischung aus Actionfilm, Horror und Splatter-Poster, die direkt auf PlayStation VR2, Meta Quest und PC-Headsets zusteuert. Was auf dem Papier nach altbekanntem Zombie-Gemetzel klingt, wird durch VR zu einer echten Grenzerfahrung – im besten und schlimmsten Sinne.

VR macht Zombie Army intensiver denn je

Im brandneuen Trailer lässt sich bereits erahnen, wie intensiv und physisch das Gameplay ausfällt. Kein Deckungssystem, kein automatisches Zielen, keine Gnade. Wer die Nachlade-Animation bei Call of Duty bisher bloß angesehen hat, darf sie hier selber in Panik durchspielen – während einem zwei Dutzend mordlustige Untote mit offenem Kiefer entgegenstolpern. Willkommen bei den Deadhunters, einer Elitetruppe auf Zombie-Jagd im zerbombten Nachkriegs-Nürnberg. Der Horror? Kommt näher. Im wahrsten Sinne.

Die Kampagne, die zeitlich vor Zombie Army 4 spielt, verspricht nicht nur eine stilisierte Rückkehr in ein okkultes Nazi-Zombie-Europa der 1940er, sondern auch ein Arsenal an ikonisch authentischen Waffen – von der schnörkellosen MP40 bis zum brutal-genauen Scharfschützengewehr mit Killcam in Zeitlupe. Die X-Ray Cam, bereits Markenzeichen der Serie, kehrt in VR zurück und dürfte für mehr als nur ein mulmiges Gefühl im Magen sorgen.

Killcam, Koop und WWII-Arsenal

Technisch fährt Zombie Army VR alles auf, was moderne Virtual Reality möglich macht: bHaptics, ProTubeVR-Support, kooperatives Gameplay zu zweit und ein Arcade-Punktesystem für alle, denen das Gemetzel allein nicht reicht. Wer keine Kugel im Lauf hat, ist tot – und zwar schneller, als er „Nazi-Zombie“ sagen kann.

Dieser VR-Ableger der beliebten Reihe könnte mehr sein als nur ein neuer Spin-off. Er fühlt sich an wie ein interaktives Horror-Poster, das zum Leben erwacht ist – mit dir mittendrin. Wer den Nervenkitzel sucht, findet ihn ab dem 22. Mai auf PS VR2, Meta Quest und Steam.