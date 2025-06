Zombie Army VR jetzt erhältlich – Launch-Trailer zeigt Nazi-Zombies in der Ego-Perspektive

Mit Zombie Army VR bringt Rebellion seine kultige Untoten-Reihe erstmals in die virtuelle Realität – ab sofort spielbar auf PS VR2, Meta Quest und PC-VR-Systemen. Spieler übernehmen die Rolle eines sogenannten Deadhunters, um Nazi-Zombies in und um das zerstörte Nürnberg zurück in den Abgrund zu schicken.

Die Story ist vor Zombie Army 4 angesiedelt und kann solo oder im Koop erlebt werden. Dank präziser Steuerung mit zwei Händen, authentischem Waffenarsenal und physischem Nachladen setzt der VR-Ableger stärker auf Immersion als je zuvor.

Wer auf brutale Shooter-Action in der Ego-Perspektive steht, könnte hier fündig werden – sofern man sich mit VR anfreunden kann.