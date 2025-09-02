Zombie Army VR: Rebellion bringt neuen Horde-Modus – kostenloses Update für alle Spieler

Rebellion, einer der erfolgreichsten unabhängigen Entwickler und Publisher weltweit, liefert mit dem neuen Horde-Modus für Zombie Army VR frischen VR-Horror für alle Fans der Serie. Das Update ist ab sofort kostenlos verfügbar und erweitert das VR-Erlebnis um vier neue Maps, auf denen Spieler immer gefährlichere Wellen von Untoten abwehren müssen.

Überlebe die Zombie-Wellen

Zombie Army VR ist kein Spaziergang im Park, und der Horde-Modus verschärft das noch. Wer sich den Untoten allein stellen will, darf das tun, muss aber präzise schießen und clever agieren. Wer Unterstützung will, kann einen Freund im 2-Spieler-Koop hinzuziehen. Zusammen wird die Apokalypse zwar nicht leichter, aber deutlich überschaubarer.

Der neue Trailer zum Modus zeigt eindrucksvoll, wie sich Spieler durch Horden von Zombies ballern, Nahkämpfe austragen und präzise Fernschüsse ausführen. Ergänzt wird das Ganze durch neue Waffen-Skins wie „Black Ice“ und „Toxic Hazard“ sowie die legendären Deadhunters Marie und Boris.

Waffenarsenal und VR-Immersion

Zombie Army VR setzt voll auf VR-Immersion. Spieler halten ihr Gewehr in beiden Händen, zielen gezielt und feuern aus der Distanz. Wird es eng, kommt die Nahkampffähigkeit ins Spiel, oder man durchsucht die Umgebung nach improvisierten Waffen. Nachladen will gekonnt sein, sonst ist man schnell überrannt.

Das Waffenarsenal basiert auf authentischen Modellen aus dem Zweiten Weltkrieg, inklusive Scharfschützengewehren, Maschinen- und Pistolen. Upgrade-Kits erlauben es, Schaden, Genauigkeit und Magazinkapazität zu verbessern. Für VR-Spieler gibt es volle Haptik-Unterstützung auf PS VR2.

Features auf einen Blick

Neue, spannungsgeladene Kampagne

Solo oder 2-Spieler-Koop online

Authentische Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg

Nahkampf-Action und präzise Fernschüsse mit X-Ray Kill Cam

Spielerprogression, Waffenmodifikation und Arcade-Punkte

Zugänglichkeitsfunktionen für diverse Spieler

Der neue Horde-Modus ist ein solides Update, das den ohnehin intensiven VR-Horror noch fordernder macht. Koop-Freunde bekommen endlich die Gelegenheit, sich gemeinsam durch endlose Zombie-Wellen zu kämpfen. Wer schon Zombie Army VR besitzt, sollte sich das kostenlose Update nicht entgehen lassen, es liefert genau das, was die Serie stark macht: spannende Action, knallharte Herausforderungen und echte VR-Immersion.