Zombie Army VR: Wenn dir die Zombies wirklich ins Gesicht springen

Rebellion bringt seine Zombie Army-Reihe erstmals in den VR-Bereich und nutzt dabei die Features der PlayStation VR2. Anstatt nur zuzusehen, wie Horden von Untoten zerlegt werden, ist man jetzt selbst mittendrin: Mit Feedback im Controller und direkt auf dem Kopf. Ein neues Dev-Special offenbart neue Einblicke und zeigt, wie euch die Zombies jetzt regelrecht ins Gesicht springen.

Horror zum Anfassen – VR statt Schulterkamera

„Unser Ziel mit Zombie Army VR war es, unsere Community näher an die Action zu bringen als je zuvor“,sagt Jordan Woodward, Head of Design bei Rebellion. Und genau das ist der Punkt: Zombie Army VR verlagert das Geschehen vollständig in die Ich-Perspektive und nutzt dabei das komplette Technikpaket der PS VR2 – von 4K HDR über 3D-Audio bis hin zu adaptiven Triggern und haptischem Feedback.

Besonders letzteres sorgt für ordentlich Präsenz: Werdet ihr getroffen, reagiert nicht nur der Controller, sondern auch das Headset selbst. Laut Rebellion war genau dieses Feature einer der häufigsten Wünsche aus der Community. So wird nicht nur das Ballern physischer, sondern auch das Einstecken. Eine unachtsame Sekunde, ein Treffer zu viel – und ihr liegt.

Koop und Killcam – altbewährte Mechaniken neu gedacht

Wer die Reihe kennt, weiß: Zombie Army war schon immer eine Mischung aus B-Movie-Horror, Koop-Shooter und Punktesprint. Auch in VR bleibt dieser Kern erhalten. Arcade-Scoring, Highscore-Jagd und Koop-Gameplay sind weiterhin zentrale Säulen – nur eben mit neuen Möglichkeiten.

So kann man sich etwa mit Daumen-hoch-Gesten für gelungene Schüsse bedanken oder schnell per Headset-Kommunikation auf neue Bedrohungen hinweisen. Auch das 3D-Killcam-Feature, ein Markenzeichen der Reihe, wurde laut Rebellion speziell für VR angepasst. Konkrete Szenen gibt es noch keine zu sehen – bislang sprechen wir hier über Ankündigungen und Entwicklerstatements. Wer VR erwartet, bekommt hier jedoch nicht nur einfach ein übergestülptes Zombie Army 4, sondern ein eigenständiges Spiel.

Zombie Army VR will nicht revolutionieren, sondern konsequent weiterdenken. Wer Lust auf einen kompromisslosen VR-Shooter mit Fokus auf Koop und Arcade-Action hat, sollte das Spiel im Blick behalten. Klar ist: Rebellion setzt hier nicht auf halbgare Portierungen, sondern auf ein gezieltes VR-Erlebnis mit echten Komfortfeatures.

Das Spiel erscheint am 12. Juni 2025.