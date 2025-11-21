ZOOPUNK: TiGames erweitert das Animal-Punk-Universum auf PS5 und Xbox

Wenn ein Studio wie TiGames ein neues Kapitel im Animal-Punk-Kosmos aufschlägt, lohnt sich genaues Hinsehen. ZOOPUNK spielt Jahrzehnte vor F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch und nimmt uns mit in eine Zeit, in der Torch City noch nicht die vertraute Metropole war, sondern ein Nährboden für technische Aufbrüche, politische Spannungen und einen Krieg, der alles formen sollte.

Der Reveal-Trailer zeigt, dass hier kein Metroidvania 2.0 wartet, sondern ein eigenständiges 3D-Action-Adventure mit spürbarer erzählerischer Ambition. TiGames stellt vor allem die Frage in den Mittelpunkt, was eine „Seele“ im Konflikt zwischen Lebewesen und Maschinen bedeutet, ein Thema, das dem Setting unerwartet Tiefe verleiht.

Die mechanische Armee, ursprünglich erschaffen, um die mysteriöse Fire-Seed-Energie zu kontrollieren, übernimmt Gewalt als Werkzeug und beginnt, Torch City nach ihren Vorstellungen umzuformen. Genau in diesem Chaos setzt die Geschichte an.

Eine Welt am Zerbrechen

Die Fire Seed fungiert als Bindeglied eines planetaren Netzwerks, das jeden Stoff neu formen kann. Das Ergebnis ist eine Welt in Splittern. Nomadische Mechaniker, eine überhitzte Industriezone, ein letzter Rückzugsort inmitten des Schuttmeers und eine zerfallende Festung. ZOOPUNK nutzt diese Regionen nicht nur zur Kulisse, sondern zur Charakterisierung seiner Ära.

In der Vorschau wirkt alles greifbarer, kantiger und unmittelbarer als im Vorgänger. TiGames scheint bewusst einen Schritt raus aus der gewohnten Struktur zu wagen und setzt auf offene Arenen, dynamischere Erkundung und klarer inszenierte Story-Momente. Für Fans des Franchise ist das ein spannender Wandel, für Neulinge ein leichterer Einstieg.

Drei Helden, drei Spielstile – ein gemeinsames Ziel

Der Trailer zeigt erstmals auch Rayton den Rabbit, Braton den Rhino und Trixie das Chipmunk im Team-Einsatz. Jeder von ihnen bringt ein eigenes Rhythmusgefühl in den Kampf. Rayton schnell und direkt, Braton schwer und druckvoll, Trixie flink und präzise. Gemeinsam infiltrieren sie die Bastion der Maschinen, um den „Spark“ zu sichern, ein Kernmoment, der vermutlich als Auslöser der späteren Entwicklung Torch Citys dient.

Der Fokus auf individuelle Fähigkeiten könnte bedeuten, dass TiGames künftig stärker mit Perspektivwechseln und Synergien arbeitet. Noch fehlen klare Details, aber der Trailer legt nahe, dass Spieler mehr Freiheit in der Kampfführung erhalten als bisher.

ZOOPUNK wirkt wie der Versuch, das eigene Universum mutiger auszubauen und gleichzeitig neue Spieler abzuholen. Wenn TiGames das erzählerische Potenzial der Epoche ausnutzt und die Kampfsysteme sinnvoll verschränkt, könnte das Spiel zu einem echten Bindeglied innerhalb der Reihe werden. Entscheidend wird sein, wie klar sich das Abenteuer spielerisch vom Vorgänger löst, und ob die neue 3D-Ausrichtung wirklich trägt.

Was mich besonders beschäftigt: Wird ZOOPUNK Torch City so zeigen, wie wir sie noch nie gesehen haben – oder wie wir sie vielleicht immer vermutet haben?