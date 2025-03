Zu früh gefreut: Indiana Jones und der Große Kreis auf Disc setzt Download voraus

Ach, was für eine Überraschung! Wer dachte, die Zeiten der Disc-Versionen mit allen notwendigen Inhalten wären noch nicht ganz aus den Augen verloren, hat sich wohl kräftig getäuscht. MachineGames und Bethesda haben uns den heiß ersehnten Indiana Jones-Titel „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf der PS5 versprochen – und was bekommen wir? Natürlich nicht das, was uns die gute alte Disc versprochen hat. Stattdessen wird es bei der PS5-Veröffentlichung die gewohnt charmante Realität geben: Kaufen wir das Spiel physisch, müssen wir trotzdem noch das Internet anwerfen, um es tatsächlich spielen zu können. Hurra für Fortschritt!

Die Illusion der physischen Version

Am 17. April erscheint das Action-Adventure also auch auf Sonys neuester Konsole. Doch wer sich auf die Disc-Version freut, sollte sich nicht zu früh in den Sessel fallen lassen. Bethesda und MachineGames geben nämlich zu, dass selbst bei der Collector’s Edition – der exklusiven, prunkvollen Version – das Spiel nicht vollständig auf der Disc enthalten ist. Ein bisschen enttäuschend, wenn man bedenkt, dass die Collector’s Edition als das große Sammlerstück angepriesen wird. Doch keine Sorge, die Disc wird nach wie vor „beigelegt“ – als eine Art dekoratives Element für die Sammlung, mehr oder weniger. Dieser Moment dürfte sich ungefähr so anfühlen, als würdet ihr die Disc voller Vorfreude aus der Verpackung nehmen – und Indy schwingt direkt seine Peitsche, um sie euch mit einem triumphierenden Lächeln aus der Hand zu schlagen.

Denn auch wenn auf der Verpackung das Wort „physisch“ prangt, wird die Disc schnell zur Fußnote. Der wahre Star der Show ist der Download. Eine Internetverbindung wird zwingend benötigt, um das Spiel zu starten – und das nicht nur für zusätzliche Inhalte, sondern für das Spiel selbst. Wer also noch glaubt, er könne sich den Fortschritt der digitalen Welt einfach entziehen, hat sich da wohl ein wenig verhauen.

Digitale Realität statt nostalgischem Gefühl

Der große Clou an der Sache? Die Premium und Collector’s Editionen sind nur einen Schritt davon entfernt, vollständig digital zu sein. Ja, natürlich gibt es die Disc als Symbol für das gute alte, nostalgische Gefühl, aber lasst euch nichts vormachen: In Wirklichkeit ist die Disc heutzutage nur noch ein hübsches Plastikstück, das euch vorgaukelt, etwas Physisches in den Händen zu halten.

Und wer sich fragt, warum das so wichtig ist – nun, wir befinden uns hier im Jahr 2025, und digitale Downloads sind die neue Realität. Aber vielleicht war der Hype um „Indiana Jones und der Große Kreis“ einfach zu groß, um uns zu sagen, dass diese altehrwürdige Disc-Ästhetik mehr Fassade ist als funktionale Realität. Spaß macht es trotzdem – zumindest, wenn der Download dann endlich abgeschlossen ist und der Bildschirm nicht mehr die erlösende Nachricht „Fehlende Daten“ anzeigt.

Klar, immerhin: Die PS5-Version von „Indiana Jones und der Große Kreis“ ist das rundeste Paket seit der Xbox-Version. Ein winziger Trost für all jene, die naiverweise dachten, die guten alten Zeiten wären noch da. Spoiler: Sind sie nicht!