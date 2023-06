Zukünftige Titel von Bethesda sind nicht pauschal von PlayStation ausgeschlossen

„Kurz gesagt ist es sowohl gut für Gamer als auch gut für das Geschäft von Xbox, Activision-Spiele auf PlayStation zu behalten. Xbox ist daher bestrebt, Activision-Spiele, einschließlich zukünftiger Titel von Call of Duty, auch in den kommenden Jahren auf PlayStation anzubieten.“

Starfield, Hi-Fi Rush und nun auch Indiana Jones, auf all diese Spiele müssen PlayStation-Spieler verzichten. Das gilt lauf den Anwälten von Microsoft jedoch nicht pauschal für alle Spiele von Bethesda in der Zukunft.

