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Zurück nach Raven Rock: Fallout 76 bringt Prequel-Story zu Fallout 3

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Fallout 76 Upgrade

Bethesda kündigt die Erweiterung Raven Rock für Fallout 76 an. Spieler kehren nächstes Jahr als Prequel zur Enclave-Basis aus Fallout 3 zurück.

Bethesda bringt die Enclave-Militärbasis Raven Rock als offizielle Fallout 76-Erweiterung im nächsten Jahr. Damit schlägt das Studio überraschend die Brücke zum Kulthit Fallout 3.

Die Ankündigung schlug ohne Vorwarnung auf X ein. Bethesda nutzt die aktuelle Welle, um nebenbei Fallout 5 in der Vorproduktion und Remasters zu Fallout 3 sowie Fallout New Vegas zu bestätigen. Der wahre Fokus für die nahe Zukunft liegt aber auf dem MMO-Ableger.

Raven Rock ist in der Lore kein unbeschriebenes Blatt. In Fallout 3 war die schwer befestigte Anlage im Capital Wasteland der Hauptsitz der Enclave und Heimat von Präsident John Henry Eden. Da Fallout 76 zeitlich nur wenige Jahrzehnte nach dem atomaren Untergang spielt, erleben wir die Basis lange vor den Ereignissen um den einsamen Wanderer.

Das Team hat mit Erweiterungen wie Steel Dawn bereits bewiesen, dass es starke, klassische Fallout-Geschichten schreiben kann. Jetzt greifen sie tief in die Nostalgiekiste.

Ablenkungsmanöver aus der Chefetage?

Hinter den Kulissen brennt allerdings die Hütte. Die Gewerkschaft der Bethesda-Angestellten warnt bereits davor, sich von der plötzlichen News-Flut blenden zu lassen. Xbox hat erst kürzlich massive Entlassungswellen durchgezogen, die auch Bethesda hart getroffen haben. Der Hype schmeckt also bitter. Große Ankündigungen fangen eben hervorragend den Unmut der Community ab.

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Die Story-Idee ist stark. Raven Rock hat das Potenzial, die oft kritisierte Lore von Fallout 76 mit echter Substanz zu füllen. Trotzdem bleibt ein fader Beigeschmack wegen der harten Realität der Entwickler hinter den Bildschirmen. Wir kriegen Futter, aber der Preis dafür war hoch.

Was haltet ihr von der Rückkehr nach Raven Rock – rettet ein Fallout 3-Prequel das MMO für euch, oder lässt euch das Setting kalt?

Gta Pre Order Release
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