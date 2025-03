Zwei Krieger, zwei Schicksale: Wen wählt ihr in Assassin’s Creed Shadows?

Mit Assassin’s Creed Shadows bringt Ubisoft frischen Wind in die Serie und lässt euch in die Haut von zwei faszinierenden Protagonisten schlüpfen: Yasuke, der unaufhaltsame Samurai, und Naoe, die lautlose Schattenkriegerin. Zwei völlig unterschiedliche Kampfstile, zwei Perspektiven – doch am Ende führen alle Wege zum gleichen Ziel. Doch wen von beiden bevorzugt ihr?

Naoe – Die Klinge aus dem Schatten

Naoe hingegen verfolgt einen subtileren Ansatz. Sie ist keine Kriegerin, die sich auf Kraft verlässt – ihre Stärke liegt im Schatten, in List und Tücke. Ihre Mission ist persönlicher: Der Mord an ihrem Vater hat sie in einen Strudel aus Rache und Intrigen gezogen, und ihr Weg ist gespickt mit Geheimnissen, die weit über ihre eigene Geschichte hinausreichen.

Ihr Stil? Lautlos, tödlich, kalkuliert. Mit raffinierten Attentaten, heimlichen Infiltrationen und cleverer Nutzung der Umgebung wird jeder Kampf mit ihr zu einem strategischen Schachspiel. Wer sich in Geduld üben kann und den Adrenalinkick eines perfekten Stealth-Kills liebt, wird sich in Naoe wiederfinden.

Naoe und Yasuke in Assassin’s Creed Shadows

Yasuke – Der unbezwingbare Krieger

Yasuke ist eine lebende Legende. Einst aus einer fernen Welt nach Japan gekommen, kämpft er sich an die Seite von Oda Nobunaga, einem der mächtigsten Daimyō seiner Zeit. Doch sein Schwert wiegt schwer – nicht nur wegen seiner schieren Kraft, sondern auch wegen der moralischen Fragen, die ihn quälen. Was bedeutet Ehre für einen Mann, dessen Herkunft ihm von anderen stets vorgehalten wird? Wo liegt die Grenze zwischen Loyalität und Selbstbestimmung?

Sein Kampfstil? Brutal, direkt und erbarmungslos. Yasuke schwingt sein Katana mit vernichtender Präzision und macht kurzen Prozess mit jedem, der sich ihm in den Weg stellt. Wer gerne mit roher Gewalt kämpft und sich direkt ins Getümmel stürzt, wird an Yasuke seine helle Freude haben.

Zwei Wege – Ein Ziel

Assassin’s Creed Shadows (unser Review) bietet ein Spielerlebnis, das sich je nach Wahl eures Protagonisten komplett unterschiedlich anfühlt. Während Yasuke für rohe Zerstörung und offene Konfrontationen steht, bringt Naoe die Kunst des lautlosen Tötens auf ein neues Level. Beide bieten spannende Herausforderungen – doch am Ende zählt nur eines: Welchen Weg wählt ihr?

Lasst uns wissen, wer euer Favorit ist – Yasuke oder Naoe? Schreibt es in die Kommentare! Weitere Eindrücke zum Spiel gibt es in unserem Video-Fazit zu Assassin’s Creed Shadows.