Zwei Millionen Verkäufe am ersten Tag: Assassin’s Creed Black Flag Resynced bricht Serien-Rekorde

Das Remake von Edward Kenways Piraten-Abenteuer – Assassin’s Creed Black Flag Resynced – legt einen historischen Launch hin und stürmt zeitgleich die Twitch-Charts. Vantage Studios meldet zwei Millionen verkaufte Einheiten innerhalb der ersten 24 Stunden.

Der Steam-Rekord und die ersten Zahlen

99.451 gleichzeitige Spieler auf Steam bedeuten den besten Launch der Seriengeschichte auf Valves Plattform. Das ist eine Ansage. Ubisoft Singapore hat den Klassiker von 2013 auf die neueste Anvil-Engine gehievt und das Ding zündet sofort. Am Release-Tag reichte es direkt für Platz 1 auf Twitch. Die Community hat offensichtlich extremen Bock auf die Karibik.

Kritiker ziehen mit. Ein Metascore von 84 und 85 Prozent bei Open Critic machen das Remake zur bestbewerteten Meuchelmörder-Episode seit dem originalen Black Flag. Digital Foundry spricht sogar von einem der gelungensten Remakes überhaupt. Die Technik läuft also. Endlich mal ein Release ohne großes Performance-Debakel.

Dash my Buttons… Assassin's Creed Black Flag Resynced has already passed 2 million copies sold! 🏴‍☠️



Whether you're sailing with us again, or stepping aboard the Jackdaw for the first time: THANK YOU from the bottom of ARR hearts. pic.twitter.com/3badNwSqVp — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 10, 2026

Was taugt das neue Gameplay?

Das ist kein billiges Textur-Update. Die Entwickler haben an den richtigen Schrauben gedreht. Das Kampfsystem setzt jetzt voll auf Paraden, Stealth und Parkour wurden spürbar verfeinert. Die alten Schwachstellen der Urversion sind damit Geschichte.

Dazu kommen tiefere Seeschlachten und frische Story-Inhalte. Es bleibt das alte Spielgefühl, aber ohne den spielerischen Ballast von damals. Genau so muss ein Remake aussehen.

Die Skepsis vor dem Release war da, immerhin stand Ubisoft Singapore hinter dem Projekt. Das Ergebnis fegt die Zweifel aber komplett weg. Die Wertungen spiegeln sich in den Store-Reviews wider: Überwiegend positiv auf Steam und Traum-Raten auf den Konsolen zeigen, dass hier echte Qualität abgeliefert wurde. „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist der Hit, den die Reihe verdammt noch mal gebraucht hat.

Wie sieht es bei euch aus: Holt ihr euch das neue Kampfsystem ab oder vermisst ihr das klassische Konter-System des Originals?