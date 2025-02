Zwei neue Five Nights at Freddy’s-Spiele in Entwicklung – Gerücht

Die Welt von Five Nights at Freddy’s scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Laut neuesten Gerüchten befinden sich gleich zwei neue Spiele in Entwicklung, die das beliebte Horror-Franchise weiter ausbauen sollen. Offizielle Details sind bislang Mangelware, doch einige Hinweise lassen Fans bereits spekulieren.

Späte Popularität des Franchise

Five Nights at Freddy’s begann als kleines Indie-Horrorspiel, das durch YouTube-Playthroughs von Streamern wie Markiplier und Jacksepticeye schnell Kultstatus erreichte. Seine unheimlichen Animatronik-Monster und die mysteriöse Hintergrundgeschichte zogen Spieler weltweit in ihren Bann. Mittlerweile umfasst die Reihe zahlreiche Fortsetzungen, Bücher und sogar eine Verfilmung von Blumhouse, die 2023 in die Kinos kam.

Aktuell wissen wir sicher, dass ein neues Hauptspiel namens „Secret of the Mimic“ am 13. Juni 2025 für PlayStation 5 und Windows erscheint. Zudem ist mit Five Laps at Freddy’s ein Spin-off im Stil eines Kart-Rennspiels in Arbeit, dessen Demo im August 2024 verfügbar sein soll. Die Vollversion folgt offenbar 2025.

Doch das ist nicht alles: Im Dezember 2023 wurde versehentlich ein Five Nights at Freddy’s-Spiel für Roblox namens „Survival Crew“ in unfertigem Zustand veröffentlicht, aber schnell wieder entfernt. Laut ersten Berichten erinnert das Gameplay an Dead by Daylight. Eine offizielle und hoffentlich vollständige Version soll ebenfalls 2025 erscheinen.

Kinofilm und darüber hinaus

Ferner ist ein zweiter Kinofilm in Arbeit, der womöglich als Prequel zum erfolgreichen ersten Teil fungieren soll. Nach dem überraschenden Kassenerfolg des Originals ist das wenig verwunderlich. Wann genau der Film erscheint, bleibt jedoch unklar.

Die Welt von Five Nights at Freddy’s bleibt also spannend. Mit neuen Spielen, Filmen und vielleicht weiteren Überraschungen können sich Fans auf eine gruselige Zukunft freuen. Bleibt nur die Frage: Wer traut sich diesmal, die Nachtschicht zu übernehmen?