Zwei Seelen in einer Brust: Wie Nioh 3 die Grenzen des Kampfsystems sprengt

Team Ninja wagte mit „Nioh 3“ den nächsten großen Sprung und teilte unser Arsenal in zwei völlig unterschiedliche Welten auf. In diesem Special geht es insbesondere darum, wie das Gameplay der Vorgängerspiele weiterentwickelt und die Messlatte für die Serie höher gelegt wurde. Im Mittelpunkt steht die Einführung des Dual-Style-Systems, das eine taktische Tiefe verspricht, die das Genre der Masocore-RPGs nachhaltig verändern könnte.

Der radikale Split zwischen Samurai und Ninja

Wenn wir ehrlich sind, hat sich Nioh schon immer ein wenig wie ein Spagat angefühlt. Einerseits die wuchtige Präzision des Samurai, andererseits die flinken Tricks der Shinobi. Mit „Nioh 3“ machte Team Ninja diesen Spagat zum zentralen Feature. Anstatt uns wie bisher durch Skilltrees zu wühlen, die am Ende doch oft in einem Hybrid-Matsch landen, bekommen wir zwei klar definierte Identitäten: den Samurai-Stil und den Ninja-Stil.

Produzent Fumihiko Yasuda stellte bereits vorab klar, dass dies kein bloßes Gimmick ist. Der Samurai-Stil bleibt dabei der Fels in der Brandung. Er atmet die DNA der Vorgänger, setzt auf frontale Konfrontation, starke Defensive und den vertrauten Rhythmus des klassischen Nioh-Kampfs. Das ist das Fundament, auf dem wir alle gelernt haben, den Bildschirmtod zu akzeptieren. Eine klare Ansage an die Puristen unter uns, dass die Wurzeln der Serie nicht vergessen wurden.

Ninja-Action wie aus der glorreichen Gaiden-Ära

Der eigentliche Gamechanger ist jedoch der Ninja-Stil. Team Ninja besinnt sich hier auf seine eigene Legende: Ninja Gaiden. Während der Samurai frontal agiert, dreht sich beim Ninja alles um Mobilität und Flankenangriffe. Das Ziel der Entwickler war es, dem Ninja eine eigene mechanische Seele zu geben. Wenn wir in den Ninja-Stil wechseln, verändert sich das Spielgefühl komplett. Wir werden zum Schatten, der hinter den Rücken der Gegner huscht.

Besonders spannend ist hier die Entscheidung, den Ninja-Stil deutlich schneller und beweglicher anzulegen. Das ist genau das, was sich viele Fans nach den eher behäbigeren Kämpfen in schweren Rüstungen gewünscht haben. Es fühlt sich fast so an, als würde Team Ninja zwei Spiele in einem bündeln.

Schattenkrieger im Vormarsch: Der Ninja-Stil setzt voll auf Speed, Flankenangriffe und die neue Mist-Mechanik

Abschied vom Ki-Pulse-Fokus: Die neue Magie des Nebels

Hier kommen wir zum technisch interessantesten Punkt der Ankündigung. Der Ki-Pulse ist seit dem ersten Teil das rhythmische Herzstück von Nioh. Wer den Puls nicht beherrscht, stirbt. Doch für den Ninja-Stil rückt Team Ninja dieses Dogma spürbar in den Hintergrund. Die Lösung heißt: Mist (Nebel).

Diese neue Mechanik ersetzt den klassischen Ki-Pulse jedoch nicht einfach eins zu eins, sondern ergänzt den Ninja-Stil um einen anderen Rhythmus. Mist erzeugt nach einem Angriff ein Trugbild – ein Afterimage –, das Gegner kurz ablenken kann. Dazu kommt mit Evade ein besonders knappes Ausweichmanöver. Das verändert das Kampfgefühl grundlegend. Während wir als Samurai den Kampf kontrollieren und „atmen“, spielen wir als Ninja ein gefährliches Hit-and-Run-Spiel. Diese Differenzierung ist mutig, denn sie zwingt uns, das Muskelgedächtnis der letzten Jahre teilweise umzutrainieren. Ein echtes Risiko, das aber für frischen Wind im Gameplay-Loop sorgt.

Instant Switching: Die Geburt der ultimativen Kombo

Das Potenzial von „Nioh 3“ entfaltet sich aber erst so richtig durch das Instant Style Switching. Wir können mitten in der Kombo per Knopfdruck zwischen Samurai und Ninja wechseln. Das eröffnet Horizonte, die bisher eher aus Stylistic-Action-Games bekannt sind. Stellt euch vor: Ihr pariert einen schweren Schlag als Samurai, wechselt sofort in den Ninja-Stil, um per Mist hinter den Gegner zu gelangen, und setzt dort eine schnelle Serie von Dolchstichen an.

Dabei bleibt das Spiel fair: Wer sich auf einen Stil spezialisieren will, kann das tun. Offiziellen Beschreibungen zufolge kann man sich je nach Herausforderung auch länger auf einen Stil konzentrieren. Aber wer das Maximum herausholen will, wird das Wechselspiel meistern müssen. Das System bietet eine enorme taktische Breite, ohne den Spieler in ein Korsett zu zwingen.

Taktischer Wechsel: Meistert das Instant Switching zwischen Samurai und Ninja, um verheerende Kombos zu entfesseln

Präzision wird belohnt: Das neue Deflect-System

Als ob das nicht schon genug Komplexität wäre, führte Team Ninja das „Deflect“-System ein. Es ist im Grunde eine High-Risk-High-Reward-Mechanik für die Defensive. Wenn wir einen Block perfekt timen, regenerieren wir nicht nur Ki, sondern laden gleichzeitig unsere Arts- und Ninjutsu-Anzeigen auf. Das macht die Defensive offensiv. Wir stehen nicht mehr nur passiv da und warten darauf, dass der Gegner seine Kombo beendet. Wir suchen aktiv den Moment des Aufpralls, um sofort danach mit verstärkten Fähigkeiten zurückzuschlagen. Das steigert den Anspruch an unsere Reflexe enorm, belohnt uns aber mit einem Flow-Gefühl, das in den Trailern schon jetzt absolut süchtig machend aussieht.

Nicht nur unser Charakter wird flexibler, auch die Welt von „Nioh 3“ atmet auf. Die bisher eher linearen Level weichen größeren „Open Field“-Arealen. Das bedeutet mehr Exploration und weniger Schlauch-Feeling. Team Ninja setzt dabei bewusst nicht auf eine klassische Open World, sondern auf zusammenhängendere Gebiete mit mehr Freiheit, ohne die eigene Identität der dichten, fordernden Struktur komplett aufzugeben. Es gibt mehr Raum für Erkundung und Geheimnisse, was den Wiederspielwert der einzelnen Regionen erhöhen dürfte. Mehr Platz zum Kämpfen bedeutet auch mehr Möglichkeiten, die neuen Mobilitäts-Tools des Ninjas wirklich auszunutzen.

Ein Fest für Mechanik-Nerds

„Nioh 3“ ist die bisher konsequenteste Weiterentwicklung, die man sich als Fan wünschen kann. Team Ninja ruht sich nicht auf dem Erfolg aus, sondern zerlegt das eigene Fundament, um es mit mehr Tiefe wieder aufzubauen.

Die Trennung in zwei Kampfstile mit unterschiedlichen Schwerpunkten – klassischerem Ki-Pulse-Spiel einerseits, Mist- und Evade-Mechaniken andererseits – ist ein Geniestreich. Es adressiert sowohl die Liebhaber des methodischen Kampfes als auch die Fans von High-Speed-Action. Die größere Welt ist das Sahnehäubchen auf einem ohnehin schon extrem vielversprechenden Paket für die Zukunft.

Co-Writer: Dennis Giebert