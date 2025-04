Zwischen Preiswahnsinn und Plastikhüllen: Ein kleiner Lichtblick für Disc-Fans

Sony spricht also von einem „schwierigen wirtschaftlichen Umfeld“. Klingt wichtig. Klingt dramatisch. Klingt nach einer guten Ausrede. Doch seltsamerweise scheint dieses wirtschaftliche Tsunami-Wetter immer nur über Europa und Australien hinwegzufegen – während die USA ihre Konsolenpreise in seelenruhigem Sonnenschein genießen dürfen. Was für ein Zufall? Oder der Vorbote für den richtig großen Knall?

Nach der PlayStation Plus-Preisrakete in der letzten Woche und der jüngsten Erhöhung der PS5 Slim in mehreren Regionen wirkt es fast schon wie ein schlechter Running Gag: Jedes Mal, wenn man denkt, es geht nicht noch teurer, zaubert Sony ein weiteres Preisschild aus dem Hut. Doch halt – was ist das? Ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont für alle, die noch wissen, wie eine Disc aussieht?

Das PS5 Disc-Laufwerk wird günstiger, und zwar deutlich

Statt der bisherigen 119,99 Euro liegt der neue Preis bei 79,99 Euro – ein satter Nachlass von 40 Euro. In Großbritannien sogar 30 Pfund weniger. Und auch in Australien und Neuseeland dürfen sich die Spieler auf einen Preisrutsch freuen. Ein netter Move, der inmitten all der Aufschläge fast wie ein Rabattmärchen wirkt.

Für alle, die auf die PS5 Pro schielen – deren Preis übrigens nicht angehoben wird – ergibt sich dadurch ein spannender Nebeneffekt: Wer von einer alten PS5 Digital upgraden und dabei seine heiß geliebte Disc-Sammlung nicht aufgeben will, kommt etwas günstiger davon. Sony hält also weiterhin an der Möglichkeit fest, aus der reinen Digital-Konsole ein vollwertiges Laufwerks-Modell zu machen. Das ist nicht nur kundenfreundlich – es ist auch ein klares Signal, dass physische Spiele noch nicht völlig aus der Mode sind. Gleichzeitig ist es aber auch ein minimales Zugeständnis, das man einem sterbenden Markt gewährt und das sich früher oder später von ganz alleine erledigt. Praktisch!

Ein leiser Trost für alle Sammler, Steelbook-Fans und Flohmarkt-Jäger

Natürlich bleibt der Beigeschmack: Die PS5 wird mit zunehmendem Alter nicht billiger, sondern teurer. Das ist in der Konsolenwelt ein absolutes Kuriosum. Und ob das auf lange Sicht gut für Marke, Markt und Spieler ist, darf mehr als bezweifelt werden. Aber hey – heute feiern wir den seltenen Moment, in dem Sony nicht etwas teurer gemacht hat. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.

Und vielleicht sogar auf einer physischen Disc verewigen. Solange es sie noch gibt.