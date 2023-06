Crash Team Rumble – Der Launch Trailer zum abgedrehten Brawler

Für Entwickler Entwickler Toys for Bob ist das nur der Anfang, die in Zukunft größere Pläne mit dem Crash Bandicoot-Universum vorhaben. Ein paar Eindrücke aus dem aktuellen Spiel gibt es in unserer Gameplay-Preview.

„Wir sind begeistert, dass die Crash-Fans jetzt alles erleben können, was Crash Team Rumble zu bieten hat“, sagt Paul Yan, Co-Studioleiter bei Toys for Bob. „Diese neue Variante von Crash Bandicoot war für uns alle hier eine echte Herzensangelegenheit, und wir können es kaum erwarten, all die kommenden Überraschungen, die wir für Crash-Fans auf Lager haben, mit ihnen zu teilen.“

Activision und Entwickler Toys for Bob haben mit Crash Team Rumble ihren Brawler veröffentlicht, der so einiges anders macht. Damit bringt man das Wumpa-Fruchtsammel-Chaos auf eine neue Ebene.

