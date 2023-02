Diablo 4 – Open Beta Termine & Cinematic Trailer

„Einfach gesagt, dies ist die Gelegenheit, die Macht der Brennenden Höllen vor unserer Veröffentlichung am 6. Juni zu bekämpfen. Damit ist die Erfahrung noch nicht abgeschlossen und ihr könnt auf Performance-Probleme und Dinge stoßen, die einfach noch nicht funktionieren. Nach Abschluss der Open Beta werden wir das Feedback auswerten, das wir erhalten haben, und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Wir freuen uns darauf, euch diesen kleinen Vorgeschmack auf das zu bieten, was Diablo IV zu bieten hat.“

An den Open-Beta- und Early-Access-Wochenenden lässt sich sein Charakter bis Level 25 spielen und danach „unendlich“ weiterspielen, in dem man Horden aus Dungeons vertreibt, faszinierende Quests abschließt und mächtige Beute von gefallenen Feinden anhäuft.

Der Early Access ist demnach vom 17. bis 19. März geplant, gefolgt vom Open Beta Weekend am 24. bis 26. März 2023 . Wer das Spiel vorbestellt, bekommt in dem Fall den früheren Zugang spendiert.

