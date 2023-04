Diablo IV – Feedback basierend auf der Beta vorgestellt

Mehr zu Diablo IV gibt es bereits am 20. April, dann findet nämlich der nächste Livestream mit Entwickler-Updates für Diablo IV mit Game Director Joe Shely , Associate Game Director Joseph Piepiora und Associate Director of Community Adam Fletcher statt.

Basierend auf diesen Informationen werden nun Bugfixes und Updates implementiert, die in der finalen Version des Spiels im Juni enthalten sein werden. Unsere Eindrücke zur Beta lassen sich in der Preview nachlesen.

Die erfolgreiche Beta-Phase von Diablo IV nutzt Entwickler Blizzard, um letzte Änderungen in das finale Spiel einfließen zu lassen. Woran man in den letzten Wochen noch arbeitet, stellt man in einem Rückblick auf die Beta vor.

