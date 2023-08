EA SPORTS NHL 24 mit ersten Details und Gameplay vorgestellt

EA SPORTS hat NHL 24 für den 06. Oktober angekündigt. Neben ersten Gameplay-Szenen stellt man heute auch die Neuerungen und den Cover-Athleten Cale Makar vor.

NHL 24 fühlt sich wie Eishockey an und erweckt den Nervenkitzel und die Erschöpfung hochintensiver Spiele zum Leben. Die neue, auf Frostbite basierende Erschöpfungs-Engine beinhaltet die Systeme Sustained Pressure und Goalie Fatigue, um den Spielern die Momente intensiver Konzentration zu ermöglichen, für die Hockey bekannt ist.

Das Sustained Pressure System belohnt offensiv orientierte Spieler, die Druck in der Angriffszone ausüben und den Sustained Pressure Vorteil auslösen, der die Attribute des Gegners für eine begrenzte Zeit reduziert und mehr Raum für Bewegung und Spielaufbau schafft. Mit dem Goalie Fatigue System wird der gegnerische Torhüter umso müder, je mehr Pucks auf sein Tor geschossen werden. Dies wirkt sich auf die Reaktionsfähigkeit des Torhüters aus, die mit der Zeit abnimmt, und bis zu 75 neue Torwartanimationen helfen dabei, diese In-Game-Handlung lebendig zu gestalten.

Physics-Based Contact wird dank überarbeiteter Physik und Animationen den Körperkontakt revolutionieren und realistische Körperchecks ermöglichen. Neue animationsbasierte Reaktionen schaffen zu jedem Zeitpunkt des Spiels große Momente und ermöglichen es den Spieler:innen, durch größere Checks mehr Gelegenheiten zur Puckeroberung zu nutzen. Für alle, die körperbetont spielen wollen, gibt es jetzt die Möglichkeit, Glas zu zerbrechen und den Gegner auf die Bank zu schicken.

Zusätzlich zum hochdramatischen Gameplay ist EA SPORTS NHL vernetzter denn je mit erweitertem plattformübergreifendem Spiel, das in NHL 24 eingeführt wird. Innerhalb von Hockey Ultimate Team und World of Chel können die Spieler jetzt auf und gegen Spieler auf derselben Konsolengeneration von Sony und Microsoft spielen.

NHL 24 Cover Star Cale Makar

Cale Makar gilt als einer der aufregendsten Spieler der Liga und hat in seiner noch jungen Karriere bereits zahlreiche Erfolge gefeiert. So führte er die Colorado Avalanche zum Stanley Cup-Triumph im Jahr 2022 und gewann die Conn Smythe Trophy, die am Ende der Playoffs an den wertvollsten Spieler seines Teams verliehen wird.

„Ich fühle mich geehrt, auf dem Cover von EA SPORTS NHL zu sein“, sagt Cale Makar von den Colorado Avalanche. „NHL 24 repräsentiert alles, was ich am Eishockey liebe – es ist schnell, körperbetont und macht Spaß. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans das Spiel in die Hand nehmen und die Intensität von NHL 24 selbst erleben.“

EA SPORTS NHL 24 erscheint am 06. Oktober 2023.