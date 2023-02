Genshin Impact – Update 3.5 für März bestätigt, das steckt drin

HoYoverse hat die Version 3.5 für Genshin Impact am 01. März bestätigt. Mit dem Update feiert man das Windblumenfest und ein neues Abenteuer in den Tiefen des Ordens des Abgrunds. Gleichzeitig stehen mit Dehya und Mika zwei verlässliche Figuren bereit, die Truppe des Spielers zu verstärken.

Sobald der Frühling in Mondstadt vor der Tür steht, kehrt das Windblumenfest mit neuen

Herausforderungen, Belohnungen und alten Bekannten zurück, um die Menschen mit dem Geist

der Liebe und Freiheit zu begeistern. Hier sind Minispiele wie das Rhythmusspiel „Lied der Landschaft“, die Verfolgungsjagd „Blütenjagd der zehntausend Winde“ und der Schnappschuss-Modus „Festliche Schnappschüsse“ für eine begrenzte Zeit verfügbar. Das Fest heißt außerdem auch fremde Gäste aus dem fernen Sumeru willkommen. Während Collei gemeinsam mit Tighnari und Cyno nach Mondstadt zurückkehrt, entspinnt sich ein Abenteuer um eine geheimnisvolle Prophezeiung.

Genshin Impact – Windblumenfest

Währenddessen stoßen zwei Figuren mit unterschiedlichen Kampfstilen als spielbare Figuren dazu. Die legendäre Söldnerin der Goldbrigade Dehya setzt normalerweise im Kampf ihren gewaltigen Zweihänder und ihre Pyro-Kraft ein. Mit ihrer Elementarfähigkeit erschafft Dehya ein glühend heißes Feld, das nicht nur den Gegnern darin Pyro-Schaden zufügt, sondern auch einen Teil des Schadens, den Truppenmitglieder erleiden, auf sie selbst überträgt. Mit ihrer Spezialfähigkeit wirft Dehya ihren Zweihänder beiseite und besiegt ihre Gegner mit ihren Fäusten und einem wunderschönen Tritt.

Ein weiterer Neuzugang ist Mika, ein emsiger Feldmesser der Ritter des Ordo Favonius. Er verlässt sich im Kampf nicht nur auf seine Lanze und sein Göttliches Auge mit Kryo- Kraft, sondern nimmt seine Gegner auch mit einer Armbrust aufs Korn und erhöht die

Angriffsgeschwindigkeit sowie den physischen Schaden von Truppenmitgliedern, indem er seine

Elementarfähigkeit einsetzt. Außerdem kann diese 4-Sterne-Figur dabei behilflich sein, mit ihrer

Spezialfähigkeit die Lebenspunkte von Truppenmitgliedern ständig wiederherzustellen.

Genshin Impact Version 3.5 Ergänzungen

Spieler werden bald für jeden Akt der abgeschlossenen Archontenaufträge ein zusätzliches

verwobenes Schicksal erhalten.

verwobenes Schicksal erhalten. Das neu hinzugefügte Kartenspiel Geniale Beschwörung wird ebenso aktualisiert.

Eula, Sangonomiya Kokomi und Kujou Sara werden als neue Figurenkarten an

Duellen teilnehmen, und es gibt noch einen weiteren, zeitlich begrenzten „Eskalationsmodus“, bei dem die Elementarwürfel, die zum Ausspielen von Karten und zum Einsatz von Figurenfähigkeiten benötigt werden, reduziert werden.

Cyno kehrt in der ersten Hälfte des Aktionsgebets von Version 3.5 zurück und während Kamisato Ayakas und Shenhes Rückkehr in der zweiten Hälfte des Aktionsgebets wird Mika zum ersten Mal auftreten. Dehya gesellt sich dann in der ersten Hälfte der Aktualisierung zum Aktionsgebet hinzu und wird ab Version 3.6 dem Standardgebet beigefügt.

Version 3.5 bietet außerdem die großartige Gelegenheit, mehr über die neuen Figuren, alte

Kameraden und den Reisenden selbst in Sumeru zu erfahren. So werden Dehyas Legendenauftrag

und Faruzans Einladungsereignis die verborgene Vergangenheit der beiden offenbaren, während der Reisende sich mit Dainsleif und Kaeya zusammentut, um mehr über das verlorene Geschwisterteil und den Orden des Abgrunds in Erfahrung zu bringen.