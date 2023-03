Gran Turismo 7 startet bei der Olympic Esports Series 2023

Die Spieler, die in Singapur zum Finale zusammenkommen, kämpfen vor Live-Publikum um den prestigeträchtigen Titel des Gewinners der Olympic Esports Series. Die Finalspiele werden zudem weltweit auf olympics.com und via Social Media im Livestream übertragen.

Ab Mitte April können alle ambitionierten Spieler bei Online-Zeitfahren im Spiel mitmachen, um so das Teilnehmerfeld der schnellsten Fahrer für das Finale zu bestimmen. Das Finale selbst wird vom 22. bis 25. Juni 2023 in Singapur im Rahmen der ersten Olympic Esports Week stattfinden.

Gran Turismo 7 steigt auf die nächste Ebene im internationalen eSports und nimmt in diesem Jahr an der Olympic Esports Series 2023 teil.

