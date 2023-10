Lords of the Fallen im Test – Das sagen die Reviews

Heute sind ersten Reviews zu Lords of the Fallen online gegangen, mit dem Entwickler CI Games und Hexworks einen zweiten Anlauf für das Action-RPG wagen. Ob das gelingt, verraten die ersten Tests.

In Lords of the Fallen schlüpfen die Spieler in die Rolle eines „Dark Crusaders“ und kämpfen sich durch die Welt der Lebenden als auch der Toten, um die Wiederauferstehung des mächtigen Dämonenkönigs Adyrs zu verhindern. Dabei können sie aus sieben verschiedenen Klassen wählen und mit Hilfe einer magischen Laterne zwischen Umbral und Axiom hin und her reisen, um Rätsel zu lösen, mächtige Gegner zu besiegen und ihr Kampfgeschick unter Beweis zu stellen.

Lords of the Fallen Metascore & Reviews

Im Grunde scheint Lords of the Fallen ein anständiges Action-RPG sein, das derzeit aber noch mit technischen Problemen zu kämpfen hat. Das wird zumindest überall und immer wieder erwähnt.

Im oberen Wertungsbereich kommt man zu dem Fazit:

Im eher mittleren Bereich heißt es:

„Fesselnde Kämpfe, brillante Bosskämpfe und erstklassiges Leveldesign, das durch die von Umbral eingeführte kreative Dual-World-Mechanik noch verstärkt wird, verschmelzen zu einer Version von Lords of the Fallen, die ihren Vorgänger nicht nur in den Schatten stellt, sondern auch bewegt Genre auf sinnvolle Weise voranzubringen. Abgesehen davon ist es schwierig, die glanzlose Performance zu ignorieren, die sich erheblich auf das Spielerlebnis in den ersten paar Stunden auswirkt und dazu führt, dass „Lords of the Fallen“ nicht die absolute Empfehlung ist, die es sein sollte.“ Hey Poor Player – 7/10

Im niedrigen Bereich ergänzt man:

„Lords of the Fallen hat einen großartigen Start mit kreativen Ideen, einer wirklich verstörenden Atmosphäre und aufregenden Kämpfen hingelegt. Leider sorgen mehrere Fehltritte dafür, dass eure Erwartungen scheitern.“ The Loadout 6/10

Derzeit kommt Lords of the Fallen auf einen Metascore von 77, was noch einiges an Potenzial nach oben verspricht, wenn sich die technischen Probleme lösen lassen.

Das Spiel erscheint offiziell am morgigen Freitag.