Mortal Kombat Beta-Termin, Charaktere & mehr

Des Weiteren werden die beiden bekannten Schauplätze „Teahouse“ und „Johnny Cage’s Mansion“ erneut in der Beta als Stages vertreten sein. Allerdings gibt es einen Unterschied für den Zugang, der nicht mehr per Zufallsauswahlverfahren möglich ist, sondern das Spiel muss dazu vorbestellt werden. Als zusätzlichen Anreiz schaltet NetherRealm den Großmeister Shang Tsung als spielbaren Charakter frei, eine Tradition, die es seit Mortal Kombat X gibt.

Your weekend of kombat is close at hand. The #MK1 Pre-Order Beta begins August 18. pic.twitter.com/LL6QpMvLjF

Die Mortal Kombat 1 Beta wird demnach vom 18. bis zum 21. August auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S stattfinden, wie in einem Tweet zum Spiel auf dem offiziellen Twitter-Account angekündigt wurde. In der Beta werden einige der bereits altbekannten Kämpfer wie Liu Kang, Kitana, Kenshi, Sub-Zero, Kameos Kano, Sonya und Jax zurückkehren. Doch diese sind nicht die einzigen, sie werden diesmal von Johnny Cage und Li Mei begleitet.

