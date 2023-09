New Arc Line – Neues Fantasy-Steampunk-RPG angekündigt

Dreamate Games haben mit New Arc Line ein neues Singleplayer-Rollenspiel angekündigt, das 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Der Titel spielt in einer Fantasy-Welt mit Steampunk-Einflüssen. In der Großstadt New Arc schwelen jede Menge Konflikte und ihr könnt zum Zünglein an der Waage werden. Die Entwickler versprechen viele Freiheiten bei der Entwicklung eures Charakters und dem Verlauf der Haupthandlung.

Das ist New Arc Line

New Arc Line ist ein eher klassisches RPG mit rundenbasiertem Kampfsystem. Ihr erstellt eure eigene Spielfigur und könnt dabei neben Geschlecht und Aussehen auch wählen, ob ihr als Mensch, Elf, Zwerg oder Riese auftreten wollt. Die Wahl eurer Herkunft soll im Spiel Auswirkungen haben. Bestimmte Bevölkerungsgruppen dürften euch gegenüber also eher freundlich oder feindlich gestimmt sein, je nachdem, welchem Volk ihr angehört. Auch die Entscheidungen, die ihr in der Geschichte trefft, sollen sich auf die Bewohner der Stadt und ihre Leben auswirken.

Die große Besonderheit des Titels ist aber sicherlich das Setting. In der Spielwelt von New Arc Line konkurrieren Technologie und Magie gewissermaßen miteinander. Während Wissenschaftler die Naturgesetze untersuchen und zu ihrem Vorteil nutzen, brechen Magier diese einfach. Auch für den Spieler ist dieser Gegensatz entscheidend. Ihr könnt euch nämlich für eine von beiden Richtungen entscheiden und so entweder zum mächtigen Magier oder zum cleveren Ingenieur werden.

Ihr seid dabei allerdings nur selten ganz alleine unterwegs. Im Verlauf der Story werdet ihr verschiedenen Charakteren begegnen, die ihr in eure Party aufnehmen und dann ebenfalls steuern könnt. In den rundentaktischen Gefechten müsst ihr ihre Fähigkeiten dann kombinieren, um siegreich aus der Schlacht hervorzugehen. Auch hier werden umfangreiche Optionen versprochen. Es gibt sechs Klassen mit insgesamt 12 Unterklassen. Dazu kommen Craftingrezepte, Tränke und Gadgets, die ihr mit in den Kampf nehmen könnt.

Einen festen Releasetermin gibt es bisher bislang nicht. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch hier ansehen: