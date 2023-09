PlayStation Boss Jim Ryan tritt 2024 zurück

Der aktuelle PlayStation Boss und CEO Jim Ryan tritt 2024 zurück, der 2019 das Zepter übernommen hatte. An seine Stelle tritt der jetzige CFO Hiroki Totoki.

Das gab Sony heute in einer Pressemitteilung bekannt, wonach Ryan nach 30 Jahren bei Sony beschlossen hat, sich von diesem nicht immer leichtem Job zurückzuziehen. In einem ersten Statement schreibt Ryan:

„Nach 30 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, mich im März 2024 von SIE zurückzuziehen. Ich habe die Gelegenheit genossen, einen Job zu haben, den ich liebe, in einem ganz besonderen Unternehmen, in dem ich mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenarbeite. Aber es fällt mir immer schwerer, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika unter einen Hut zu bringen. Ich werde gehen, weil ich das Privileg hatte, an Produkten zu arbeiten, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein und ich bin optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht. Ich möchte Yoshida-san dafür danken, dass er mir so viel Vertrauen schenkt und ein unglaublich sensibler und unterstützender Anführer ist.“